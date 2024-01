Eventtipp: Valentinsparty am 9.2.2024 in allen Lush Shops in Österreich

Ihr seid noch auf der Suche nach einer Valentinsüberraschng? Dann haben wir einen besonderen Tipp für euch: am 9.2.2024 finden in allen Lush Shops in Österreich eine Lush Valentinsparty statt. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Was erwartet euch?

Die Lush Valentinstags Party Experiences finden am 9.2.2024 in allen Lush Shops in ganz Österreich statt. Kommt vorbei, wenn ihr einen Valentine’s Day mit deinen Freund*innen oder einfach mal was anderes mit eurem Schatz oder einem anderen Lieblingsmenschen unternehmen wollt. Wenn euch Valentinstag eher schnurz ist und ihr einfach gern Badebomben mögt und wen kennen lernen wollt, seid ihr ebenso willkommen – allein oder in Begleitung.

Kostenpunkt der Veranstaltung sind 25,- € und die Party dauert ca. 45-60 Minuten.

Was passiert bzw. was ist im Preis inbegriffen?

Eine Aktivität/Spiel: z.B. Schnitzeljagd, Workshop, Kostümwettbewerb mit unseren kunstvollen Knot Wrap Tüchern, etc.

Die Love Letter Badebombe wird zusammen von Hand hergestellt

Man bekommt mit nach Hause: ein saisonales Produkt (festgelegt vom Shop), ein Goodiebag mit Produkttestern, etc.

Anmeldung:

Wenn ihr dieses besondere Event nicht verpassen möchtet, dann meldet euch per E-Mail oder telefonisch bei einem unserer Lush Shops an und sichert euch euren Platz! Die Bezahlung erfolgt dann im Shop noch vor der Party. Eure Plätze sind endgültig für euch fixiert, wenn ihr bezahlt habt.

Workshops Zeiten und Anmeldemöglichkeiten:

WANN:

Die Workshops/Party Experiences werden in allen österreichischen Lush Shops am 9.2.2024 um jeweils 15:00 und 17:00 stattfinden.

Lush Rotenturmstraße

Rotenturmstraße 8

1010 Wien

+4315132920

rotenturmstrasse@lush.at

Lush Shop Mariahilferstraße

Mariahilferstraße 49

1060 Wien

+4315813007

mariahilferstrasse@lush.at

Lush Donauzentrum

Donau Zentrum

Wagramer Straße 81

1220 Wien

+4319409930

donauzentrum@lush.at

Lush SCS Vösendorf

SCS-Straße 1

2334 Vösendorf

+4313961203

scsvoesendorf@lush.at

Lush Graz

Hauptplatz 12

8010 Graz

+43316838621

graz@lush.at

Lush Innsbruck

Maria-Theresien-Straße 34

6020 Innsbruck

+43512560374

innsbruck@lush.at