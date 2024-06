Logitech stellt neue Logi for Mac-Produkte vor

Logitech ist für seine Tastaturen, Mäuse und mehr bekannt. Mit Logi for Mac soll es viele Vorzüge für Mac-Nutzer:innen geben. Lest hier mehr!

Über Logi for Mac

Logitech stellt eine neue Reihe von Logi for Mac-Produkten vor, die das Erlebnis für Mac-Nutzer:innen verbessern und gleichzeitig einen nachhaltigeren Lebensstil ohne Kompromisse ermöglichen. Die neue Produktreihe umfasst die MX Keys S for Mac, die MX Keys S Combo for Mac, die MX Anywhere 3S for Mac, die MX Keys Mini for Mac (in Space Gray) und die neue Ergo-Tastatur Wave Keys for Mac. Diese Lösungen wurden entwickelt, um Leistung, Produktivität und Komfort am Schreibtisch zu verbessern. Mit speziellen macOS-Tastaturlayouts und Farbvarianten, die das Apple-Ökosystem ergänzen, werden sie den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer:innen von macOS und iPadOS gerecht. „Logitech hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative, nutzer:innenorientierte Lösungen anzubieten, die sich nahtlos in das Apple-Ökosystem integrieren lassen und auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind“, sagt Delphine Donné.

Sie muss es wissen, sie ist Vice President und General Manager Personal Workspace Solutions bei Logitech. „Mit dem Fokus auf Workflow-Optimierung, Produktivität und Komfort ermöglicht unser Designed for Mac-Portfolio es Apple-Nutzer:innen, ihr kreatives Potenzial zu entfalten und den ganzen Tag bequem am Schreibtisch zu arbeiten, ohne auf die Mac-Kompatibilität und den Look verzichten zu müssen.“ Das vielseitige MX-Portfolio und die Ergo Wave Keys for Mac sind in Farben erhältlich, die auf das Design der Mac-Computer abgestimmt sind. Die neuen MX-Produkte sind in die Anpassungs- und Steuerungs-App Logi Options+ integriert und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen.