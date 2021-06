Logitech G335: Günstiges Wired-Gaming-Headset angekündigt

Logitech G stellt ein neues, leichtes Headset für seine Color Collection vor: das Logitech G335 Wired Gaming-Headset, das in drei Farben erhältlich ist, darunter auch in der neuen Farbvariante Mint. Für einen einheitlichen Look des Gaming-Setups bietet Logitech G auch die kabellose Gaming-Maus G305 in der Farbe Mint an.

Was hat das Logitech G335 Wired Gaming Headset zu bieten?

Mit 240 Gramm ist das Logitech G335 Gaming-Headset eines der leichtesten Gaming-Headsets auf dem Markt. Das G335 verwendet ein ähnliches Design wie das preisgekrönte kabellose G733 der Color Collection, hat aber ein etwas schlankeres Design für einen kleineren Sitz und mehr Komfort. Es verfügt über Ohrpolster aus weichem Stoff sowie ein verstellbares Kopfband mit Aufhängung, die sich dem Kopf anpasst und so für langanhaltenden Komfort sorgt. Das Logitech G335 ist in den Farben Schwarz, Weiß und Mint mit passenden, wendbaren Bändern erhältlich. Die Farbpalette ist so konzipiert, dass sie mit bereits vorhandenen Produkten der Color Collection kombiniert werden kann und bietet euch noch mehr Möglichkeiten, die Gaming-Peripherie individuell zu gestalten und zu personalisieren. Das G335 wird auch mit den bestehenden farblich abgestimmten Kopfbändern und Mikrofonabdeckungen kompatibel sein.

Das kabelgebundene Logitech G335 Gaming-Headset ist von Haus aus bereit für die Verwendung mit fast jeder Gaming-Plattform über eine 3,5-mm-Audiobuchse. Überlegener Gaming-Sound, integrierte Bedienelemente, Lautstärkeregelung direkt an der Ohrmuschel und ein Flip-to-mute-Mikrofon lassen Gamer:innen ohne Ablenkung direkt in das Spielgeschehen eintauchen. Das G335 ist außerdem Discord-zertifiziert für kristallklaren Klang und klare Kommunikation.

„Die ursprüngliche Color Collection war ein großer Erfolg bei Gamern auf der ganzen Welt“, sagt Ujesh Desai, General Manager von Logitech G. „Mit dem Logitech G335 Gaming-Headset erweitern wir die Collection um die neue Farbe Mint, die zuletzt besonders oft nachgefragt war. Gleichzeitig reduzierten wir das Gewicht, um ein komfortables Erlebnis zu gewährleisten.“

Preise und Verfügbarkeit

Das Logitech G335 Wired Gaming-Headset wird voraussichtlich für 69,99 € UVP im Handel erhältlich sein. Die Kopfbänder sind jetzt in acht verschiedenen Farben erhältlich und kosten jeweils 9,99 € UVP. Weitere Informationen zu den Logitech G-Produkten findet ihr auf der offiziellen Webseite.