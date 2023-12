Logitech G kündigt kabelloses Logitech G ASTRO A50 X LIGHTSPEED Gaming Headset an

Logitech G stellt mit dem kabellosen Logitech G ASTRO A50 X LIGHTSPEED Gaming Headset und der dazugehörigen Basisstation die fünfte Generation der gefeierten ASTRO A50-Serie (Vergleich vierte Generation) vor.

Das neue ASTRO A50 X wurde entwickelt, um Konsolen-Gamer:innen das ultimative Spieleerlebnis zu bieten. Das kabellose ASTRO A50 X LIGHTSPEED Gaming Headset mit Basisstation setzt in den Bereichen Audio und Konnektivität neue Maßstäbe, die die folgenden Innovationen umfassen:

Mithilfe der neuen PLAYSYNC-Technologie können Gamer:innen mit nur einem Klick zwischen Xbox, PlayStation und PC wechseln, ohne ihr Gaming Headset immer wieder neu verbinden zu müssen.

Der PRO-G Graphene Audiotreiber legt den Grundstein für einen hochleistungsfähigen Gaming-Sound.

Die 24-Bit LIGHTSPEED Wireless-Technologie ermöglicht professionelle Leistungen an der Konsole.

„In den vergangenen zehn Jahren hat sich das A50 zu einer Ikone unter den Gaming-Headsets entwickelt, die sich über ihr gaming-orientiertes Design, den erstklassigen Sound, ihren außergewöhnlichen Tragekomfort und eine robuste Bauweise definiert“, sagt Ujesh Desai, General Manager von Logitech G. “Unser neues A50X führt das Erbe der preisgekrönten Serie fort, indem es auf bewährte Technologien setzt und diese um innovative Funktionen ergänzt, die das Gameplay revolutionieren.“

Komfort, Klang, Konnektivität, Kommunikation und Kompatibiltät sind die Stichworte, die Gamer:innen in einer leistungsfähigen Audiolösung suchen. Das A50 X kombiniert das typische A50 Design, das von Gamer*innen auf der ganzen Welt geschätzt wird, mit vier bahnbrechenden Innovationen.

PLAYSYNC – Ein Klick, um zwischen Konsolen und PC zu wechseln

Die PLAYSYNC-Technologie ist eine absolute Branchenneuheit, welche die gängigsten Gaming-Plattformen im A50 X zusammenführt. Gamer*innen können ihre Xbox Series X|S, die PlayStation 5 und PC/MAC gleichzeitig mit dem neuen Gaming Headset verbinden und mit nur einem Klick nahtlos zwischen den Plattformen wechseln. Beim Wechsel zwischen Xbox- und PS5-Konsolen ändert PLAYSYNC sowohl, was der Fernseher anzeigt, als auch welcher Sound im Headset übertragen wird. Beim Wechsel zum PC ändert PLAYSYNC lediglich den auditiven Input im Headset. So können Gamer:innen frei entscheiden, welches Spieleerlebnis ihnen am liebsten ist und ganz einfach umschalten.

Das A50 X setzt sich aus einer Basisstation und einem kabellosen Headset zusammen, das nahtlos mit leistungsstarken Spielekonsolen und 4K UHD-Fernsehern mit HDMI 2.1-Technologie interagiert. Die über HDMI verbundene Basisstation leitet das Audiosignal kabellos an das A50 X Headset weiter, während das Videosignal der Konsole an den Fernseher übermittelt wird, ohne dass die Wiedergabetreue und Funktionen der Quelle wie 4K 120Hz HDR, VRR und ALLM (auto-low latency mode) beeinträchtigt werden. Das Ergebnis sind eine hohe Leistungsfähigkeit und eine extrem niedrige Latenzzeit für Videoinhalte.

Die Audiosignale werden ebenfalls auf intelligente Weise übermittelt. Ist das Headset mit der Basisstation gekoppelt, werden die Audiosignale zusammen mit den Videosignalen an den verbundenen Fernseher weitergeleitet. Sobald Gamer*innen das Headset abdocken, werden die Audiosignale automatisch an das Headset umgeleitet, was die Flexibilität zwischen offenen und geschlossenen Hörerlebnissen verbessert.

Hochleistungsfähiges Gaming-Audio

Der PRO-G GRAPHENE Audiotreiber des A50 X ist mit einer 40-mm-Graphenmembran und einer Live-Edge-Aufhängung ausgestattet, die gemeinsam eine besonders hochwertige Klangqualität erzeugen. Der neue Treiber ermöglicht eine noch präzisere Klangwiedergabe, während die Signallaufzeit und potenzielle Verzerrungen reduziert werden. In der Folge können Gamer*innen Geräusche klarer identifizieren und entsprechend schneller auf sich bewegende Objekte innerhalb eines Spiels reagieren.

Graphen ist ein fortschrittliches Material, das die Klarheit, Detailgenauigkeit und das räumliches Zeitverhalten des Audiosignals grundlegend verbessert. Mit einer noch nie dagewesenen Stabilität reduziert der Audiotreiber Verzerrungen und liefert gleichzeitig brillante Höhen, klare Mitten und satte Bässe.

Das A50 X ist optimiert für Multiplattform-Gamer*innen, die auf ein Höchstmaß an auditiver und visueller Wiedergabetreue angewiesen sind und ein außergewöhnliches Design erwarten. Darüber hinaus verfügt das kabellose Gaming Headset über einen HDMI 2.1 & USB-C-Anschluss, sodass unkomprimierte Audioinhalte mit bis zu 24 Bit Wiedergabentreue übertragen werden können.

Die integrierte LED-Statusanzeige und die magnetische Ladestation der A50 X-Basisstation sorgen dafür, dass der Headset-Akku stets geladen und einsatzbereit ist.