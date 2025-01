Logitech Ergo M575S Wireless Trackball Test: Ergonomisch, leise und angenehm

Dann gibt es neben der Möglichkeit, Tastenkombinationen und Smart Actions zu konfigurieren, eine prominente Erwähnung der Logi Options+ App. Sie ermöglicht es euch, alles nach euren eigenen Wünschen anzupassen. Dieser Grad an Möglichkeiten erstreckt sich dann ebenso auf die Art, wie ihr den Trackball mit eurem Gerät verbinden wollt. So könnt ihr das über Bluetooth Low Energy oder den mitgelieferten Logi Bolt USB-Empfänger tun. Bis zu 18 Monate Batterielaufzeit werden versprochen – dazu benötigt es eine AA-Batterie (im Lieferumfang enthalten), und die tatsächliche Laufzeit ist natürlich von den Rahmenbedingungen abhängig. Zu guter Letzt wird dann noch das Nachhaltigkeits-Bemühen von Logitech erwähnt, denn die Kunststoffteile bestehen zu bis zu 52 % aus zertifiziertem Recycling-Kunststoff. Cool, dann legen wir mal los – her damit und ausgepackt!

Die offizielle Website des Produkts gibt wie üblich einen guten Überblick zum Gerät. Der Hersteller verspricht damit, dass ihr eure Bewegungen minimieren und euren Komfort maximieren könnt. Die Größe des Logitech Ergo M575S Wireless Trackballs passt perfekt zu den meisten Handgrößen. Beim allerersten Anlegen – ich habe durchschnittliche bis kleine Hände – dachte ich, dieses Gerät darf gerne eine Spur kleiner sein. Aber das passt so oder so perfekt! Wichtige Angabe von Logitech: Das ergonomische Design des Trackballs bringt euren Unterarm in eine natürlichere Haltung und reduziert die Muskelbelastung in eurem Unterarm um 25 %. Weiters wird die geringe Lautstärke des Produkts hervorgehoben, und auch drei anpassbare Tasten (Zurück, Vorwärts, Scrollrad-Mittelklick) werden erwähnt.

Der erste Eindruck

Der Trackball ist links von den Bedienteilen eingelassen, und neben den beiden Maustasten samt Mausrad befinden sich auch zwei zusätzliche Tasten an der linken Kante des Geräts. Standardmäßig sind sie für „Vor“ und „Zurück“ zuständig, etwa im Browser eurer Wahl. An der Unterseite befindet sich ein Ein/Aus-Regler, der Knopf für die Verbindung via Bluetooth oder Dongle, und ein Batteriefach, in dem sich ebendieser und eine mitgelieferte AA-Batterie befinden. Etwas größer als die handelsübliche Maus ist der Logitech Ergo M575S Wireless Trackball, das muss man ihm lassen. Aber die große Wendung folgt sogleich: Dem Trackball ist es nämlich eigen, dass ihr nicht das Gerät als Ganzes bewegt (welch Überraschung), sondern den Trackball zum Navigieren verwendet. Deshalb ist die Größe sogar angenehm, da eure Hand dann gemütlich darauf rastet.

Nur euer Daumen sowie die beiden Finger zum Klicken erledigen die ganze Arbeit, Handgelenk und Ellbogen bleiben da ganz entspannt. Für ein ergonomisches Produkt selbstverständlich, aber es sei dennoch erwähnt: Die Verarbeitungsqualität ist top. Alles wirkt wie aus einem Guss, die Textur ist mausähnlich gehalten, und der glatte Trackball sitzt gut in seiner Fassung. Sein leichtes Glitzern sorgt dafür, dass man sich an diesem Gerät nicht satt sieht, als würdet ihr eine kleine Galaxienkugel herumbugsieren. Stand- und rutschfest präsentiert sich der Logitech Ergo M575S Wireless Trackball aufgrund seiner fünf clever verteilten Standflächen. Äußerst stabil bleibt er dort, wo ihr ihn haben wollt, während ihr eure Hand darauf legt oder auch schon mal wuchtet. Also verbinden wir dieses Zubehörteil mal mit unseren Computern und schauen, wie es sich da schlägt!

Logitech Ergo M575S im Alltag

Das Verbinden dieses Peripherie-Produkts ist dank Bluetooth-Standard absolut kein Problem. Denn entweder hat euer Gerät, das ihr steuern wollt, selbst Bluetooth, oder es gibt einen USB-A-Empfänger-Dongle. Dieser ist im Lieferumfang enthalten und garantiert eine stabile Verbindung. Doch in Wahrheit benötigt ihr diesen ausschließlich in den allerseltensten Fällen, denn so gut wie jedes halbwegs aktuelle Produkt verfügt über irgendeine Bluetooth-Funktionalität. Nun haben wir den Logitech Ergo M575DS Wireless Trackball natürlich mit allen möglichen Endgeräten ausprobiert, vom Windows-PC über ein MacBook Air bis hin zu einem iPad Pro. Wenig überraschend war der Koppelprozess dabei eine Sache von bloß ein paar Sekunden. Dass der Trackball dann auch ohne jede weitere Software seine Dienste tut, ist natürlich sehr löblich!

In der Praxis über mehrere Wochen hinweg war es dann spannend zu sehen, wie performant das Produkt dann bleibt. Besonders angetan hat es mir dann die Lautstärke – oder besser gesagt, das Fehlen von störenden Geräuschen. Da sich der Logitech Ergo M575S Wireless Trackball am Tisch nicht bewegt, ist der Einsatz dieses Produkts oberflächenunabhängig. Weiters ist es gut, dass Ergonomie auf den angenehmen Geräuschpegel trifft. Denn die Bewegungen beim Trackball säuseln nur so dahin, und ein Kratzen am Tisch oder Mauspad (das nicht mehr notwendig ist) gibt es nicht. Selbst die Maustasten sind angenehm leise gehalten, sogar bei etwas ruppigeren Klicks bleibt die Geräuschentwicklung am unteren Ende des Wahrnehmbaren. Insgesamt also habe ich zwischen Präzision und Alltagseignung nichts auszusetzen – es geht aber noch mehr!