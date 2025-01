Logitech Combo Touch Test: Macht das iPad Pro vielseitiger und nützlicher

Das Combo Touch bietet eine abnehmbare Tastatur, ein großes Trackpad und verschiedene Nutzungsmodi, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Damit nicht genug, ihr könnt das Produkt unterschiedlichst einsetzen, so lässt sich die Tastatur abnehmen, um es rein als Schutzhülle oder Ständer zu verwenden. Richtig, denn an der Rückseite der Hülle dürft ihr stufenlos einstellen, in welchem Winkel ihr euer iPad aufstellen wollt. Klingt alles gut soweit, dann packen wir das Produkt doch zunächst erst einmal aus!

Der erste Eindruck

Beim Auspacken fällt sofort die hochwertige Verarbeitung auf. Das Case ist in einem ansprechenden grauen Textilmaterial gehalten, das sich gut anfühlt und einen wirklich wertigen Eindruck vermittelt. Die Verpackung selbst ist sorgfältig gestaltet und enthält neben dem Combo Touch auch eine kurze Anleitung. Das Gesamtgewicht von 474 g für die 11-Zoll-Version ist spürbar, aber nicht übermäßig schwer. Wie kann man das Produkt nun tatsächlich verwenden? Die Einrichtung des Combo Touch ist dank der Smart Connector-Verbindung sehr einfach: Zunächst wird euer iPad in das Case eingesetzt, wobei auf die korrekte Ausrichtung zu achten ist. Allerdings macht das die Aussparung für die Kamera hinten ziemlich einfach.

Habt ihr das gemacht, wird die Tastatur so wie Apples Magic Keyboard über den Smart Connector verbunden, was automatisch und ganz ohne Bluetooth-Pairing geschieht. Sobald die Verbindung hergestellt ist – in der Regel augenblicklich -, könnt ihr schon direkt mit dem Tippen beginnen. Übrigens: Der Hersteller empfiehlt, die Logitech Control App herunterzuladen, um Firmware-Updates durchzuführen und die Tastatur optimal zu konfigurieren. Allerdings scheinen die letzten Bewertungen ebendieser App ziemlich schlecht zu sein, sie steht zum Zeitpunkt des Tests im Dezember 2024 bei 1,1 Sternen von 5. Von Abstürzen und mehr ist die Rede…

Das Keyboard im Alltag

Wie ihr euch es vorstellen könnt, mag man den Begleiter nach wenigen Tagen schon nicht mehr missen. Denn im täglichen Gebrauch überzeugt das Combo Touch wenig überraschend durch seine Vielseitigkeit: Die Tastatur bietet ein angenehmes Tippgefühl mit einem Tastenhub von 1 mm. Das fühlt sich angenehm an und macht auch längere Texte auf dem iPad mehr als nur machbar. Apropos längere Texte: Scrollen ist dank dem großen Trackpad ganz easy, es unterstützt Multi-Touch-Gesten und ist überall klickbar. Nur beim Rauf- und Runternehmen des Cases macht ihr so manches mal einen Screenshot!

Auch erwähnenswert: Die Hintergrundbeleuchtung lässt sich in 16 Stufen dimmen, was das Arbeiten bei verschiedenen Lichtverhältnissen erleichtert. Ob wirklich alle 16 hätten nötig sein müssen, sei dahingestellt – aber es ist lässig, die Wahlmöglichkeiten zu haben. Das setzt sich dann auch bei den Tasten selbst fort: Die zusätzliche Funktionstasten-Reihe für iPadOS-Befehle ist ein sehr nettes Extra. Rasch könnt ihr so lauter, leiser, heller, dunkler stellen, aber auch einen Home-Knopf betätigen, das iPad sperren und mehr. Die vier Nutzungsmodi des Combo Touch (Tippen, Anschauen, Zeichnen, Lesen) ermöglichen eine flexible Anpassung an verschiedene Aufgaben.

Was aufgefallen ist

Beim Punkt Flexibilität darf der integrierte Kickstand nicht unerwähnt bleiben. Denn er ermöglicht es euch, eine stufenlose Winkeleinstellung vorzunehmen, und das ist schon eine coole Sache! Während andere, günstigere Tastatur-Cases vielleicht nur einen oder zwei fixe Möglichkeiten des Winkels vorgeben, habt ihr hier ganz schön viel Spielraum. Zudem könnt ihr, wie bereits erwähnt, die Tastatur abnehmen, und nein, sie funktioniert dann nicht mehr – klar. Das macht das iPad wieder zum reinen Tablet, allerdings mit dem gewöhnten Schutz des Combo Touch, denn die Hülle bleibt ja dran. Natürlich hat Logitech auch an das Zubehör gedacht – das betrifft euch, wenn ihr den Apple Pencil oder den hauseigenen Logitech Crayon verwendet.

Denn dann wird das Gerät wohl so gut wie immer an der Oberseite des iPads an seiner magnetischen Halterung haften und laden. Daher hat das Case diese Seite ausgespart, um bei der Funktionalität keine Einbußen zu verursachen. Und was die Stromversorgung angeht, die erfolgt rein über den rückseitigen Smart Connector – es sind also keine separaten Batterien oder das Aufladen eines Akkus erforderlich. Gleichzeitig ist auch die Latenz so gering wie möglich: Wer schon mal schlechte Erfahrungen bei der Reaktionszeit von Bluetooth-Tastaturen (oder gar Verbindungsabbrüche!) hatte, darf sich hier beruhigt wissen: Alles funktioniert einwandfrei.

Logitech Combo Touch: Die Technik

Wie so oft gibt es auch bei der Logitech Combo Touch-Lösung neben ihrer feinen Kunststoff-Textilgebung auch einen technischen Aspekt, der nicht unerwähnt bleiben sollte. Hier ist wohl zuallererst zu wiederholen, dass es keinen Akku oder etwas zum Laden gibt: Die Verbindung via Smart Connector hält und funktioniert reibungslos. Was die Abmessungen des Cases angeht, so betragen sie insgesamt 25,2 x 18,93 x 1,69 cm, da ist etwas Schutz für euer iPad integriert! Das Gewicht des getesteten Produkts beläuft sich übrigens auf 574 Gramm (nur das Gerät für das schlankere M4-iPad ist um 100 g leichter).

Der Tastenhub des Logitech Combo Touch-Keyboards wird mit 1 mm angegeben, das ist ein gangbarer Mittelweg. Eine klassische Tastatur ersetzt ihr hiermit nicht, aber gleichzeitig ist das Tippgefühl ein recht gutes – es ist genug Weg für eure Finger vorhanden, um rasch und fehlerfrei tippen zu können. Der mittlere Tastenabstand mit 18 mm ist ebenfalls eine gute Lösung, so findet ihr viele große Tasten auf diesem Gerät vor. Die Hintergrundbeleuchtung könnt ihr in 16 Stufen regulieren, so ist für alle Anwendungsgebiete und Umgebungen die passende Einstellung dabei!

Hier noch ein offizielles Video des Herstellers für euch, bevor wir uns der Zusammenfassung widmen: