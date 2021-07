Lösung für das Nintendo Switch Joy-Con Drift-Problem gesucht? Hier findet ihr Hilfe!

Viele Nintendo-Switch-Besitzer:innen kennen das Joy-Con Drift-Problem. Ein YouTube-Video und andere Lösungsansätze findet ihr hier!

Über das Joy-Con Drift-Thema

Es kann uns alle treffen: Wer eine Nintendo Switch mit Joy-Cons besitzt, kennt das Phänomen vielleicht. Man berührt den Controller nicht mal, und trotzdem erkennt die Nintendo Switch eine leichte Eingabe. Das Ergebnis: Eure Spielfigur, euer Cursor oder die Kamera bewegen sich ständig ganz leicht in eine Richtung. Das nervt immens und kann in manchen Spielen zu einem Hindernis werden, das so nicht sein müsste. Offiziell gibt es keine Lösung zu dem Problem, auch, wenn Nintendo hier manchmal kostenfreie Reparaturen durchführt. Nun gibt es ein YouTube-Video, das eine Lösung hat.

Überraschenderweise erfordert dieser Fix kein ernsthaftes technisches Know-how, aber ihr braucht die richtigen Werkzeuge. Alles, was ihr tun müsst, ist das Gehäuse zu öffnen und ein kleines Stück Papier oder Karton (ca. 1 mm stark) dort einzusetzen, wo sich der Stick befindet. Ja – so einfach ist das. Es wird weiter erklärt, wie die Zinken im Inneren des Controllers im Laufe der Zeit den Kontakt zu den Pads verlieren und das Papier den Spalt füllt und den Druck wiederherstellt. Der Nachteil? Ihr müsst euch das Öffnen zutrauen, und eine eventuelle Garantie ist definitiv dahin. Hier das Video: