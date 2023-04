Live A Live ab sofort für PlayStation und PC erhältlich

Square Enix gibt bekannt, dass das preisgekrönte HD-2D-RPG Live a Live ab sofort für PS4|5 und über Steam auf PC erhältlich ist. Das Spiel wurde im letzten Jahr als HD-2D-Remake für Nintendo Switch veröffentlicht (hier geht’s zu unserem Test) und ist ein Story-fokussiertes HD-2D-RPG von Team Asano, das durch Titel wie Octopath Traveler, Bravely Default II und Trianlge Strategy Bekanntheit erlangte.

Was erwartet euch?

Live a Live beitet euch die Freiheit, acht verschiedene Geschichten mit acht verschiedenen Charakteren zu erkunden, die jeweils in unterschiedlichen Zeitaltern leben, von der Urzeit bis zum Wilden Westen und mehr. Jedes einzigartige Kapitel enthält eine Reihe spezifischer Gameplay-Mechaniken, die es zu meistern gilt, wie Stealth-Passagen, Spannung und Fallenstellen, und die jeweils im Mittelpunkt des rundenbasierten Kampfsystems von Live a Live stehen. Spieler*innen können ihr Abenteuer ihren Präferenzen anpassen, denn dank des episodischen Formats können sie die Kapitel in beliebiger Reihenfolge abschließen oder sogar parallel Teile jedes Kapitels spielen.

Live a Live wurde von Takashi Tokita (Chrono Trigger und Final Fantasy IV) produziert, dem Game Director des Originals für Super Nintendo. Der Titel wurde mit HD-2D-Technologie überarbeitet, welche die Nostalgie von Pixel-Kunst mit moderner Grafik vereint und so ein klassisches RPG-Spielerlebnis mit aktualisierter Grafik für PS4, PS5 und PC bietet. Spieler*innen können sich auch auf eine neu arrangierte Version des Soundtracks freuen, die unter der Leitung der Komponistin des Originals neu aufgenommen wurde: Yoko Shimomura (Final Fantasy XV, Kingdom Hearts-Reihe).

Zudem steht ab sofort im PlayStation Store und auf Steam eine kostenlose Demo zur Verfügung. In der Live a Live-Demo können Spieler*innen die Anfänge von drei der acht Erzählungen im Spiel erleben: Der Wilde Westen, Dämmerung des Edo-Japans und Die ferne Zukunft. Nach dem Kauf können Spieler*innen auf PlayStation und Steam ihren gespeicherten Fortschritt in die Vollversion des Spiels übertragen und ihr Spiel an dem Punkt fortsetzen, den sie in der Demo erreicht haben.