Little Nightmares 3 hat Koop-Modus – erstes Video zeigt die Details dazu

Ein neuer Little Nightmares 3-Gameplay-Trailer ist nicht nur der bisher längste Einblick, sondern auch ein Showcase für den Koop-Modus!

Mehr zu Little Nightmares 3

Little Nightmares 3 kommt irgendwann 2024 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch. Und da der zweite Teil schon einen KI-Begleiter namens Six eingeführt hat, liegt es nun auf der Hand, dass wir demnächst tatsächlich zu zweit spielen können. Es ist nun bestätigt, dass es einen Koop-Modus geben wird, und nun haben wir einen Einblick bekommen, wie das Ganze funktionieren wird. Wie ihr erwarten könnt, sieht es sehr nach einem Spiel der Little Nightmares-Serie aus. Der einzige Unterschied ist, dass sich beide Charaktere frei um die 2.5D-Karte bewegen und nun (endlich!) von zwei menschlichen Spielern kontrolliert werden. Oh, und natürlich gibt es eine ganz neue Einstellung und zwei neue spielbare Charaktere, Low und Alone.