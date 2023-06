Little Kitty, Big City ist wie Untitled Goose Game, nur mit Katzen

Das aktuelle Steam Next Fest bietet eine Demoversion zu Little Kitty, Big City an. Es könnte der nächste Indie-Kracher mit Chaos-Gameplay werden!

Über Little Kitty, Big City

Ähnlich wie in Untitled Goose Game schlüpft ihr in diesem Spiel in die Haut eines Tierchens. Statt einer Gans ist es aber diesmal eine kleine schwarze Katze, mit der ihr für Chaos sorgen dürft. Denn ihr springt von euer bequemen Fensterbank in die Stadt und könnt sofort anfangen, Unruhe zu stiften. Mit euren Pfoten könnt ihr kratzen, ihr dürft euch strecken und auch miauen – so wie in Stray -, aber auch mit eurer Umgebung spielen. Töpfe wollen umgeworfen werden, Menschen zum Stolpern gebracht werden, ihr könnt wie irre herumlaufen und auch Dinge stehlen. Gefahren wie Wasserpfützen und Vögel wollen geschickt umgangen und behandelt werden, und Quests gibt es ebenfalls. Man muss ja nicht immer etwas anstellen, manchmal kann man auch Dinge einfach erledigen.