Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint Ende Januar 2024

Like a Dragon: Infinite Wealth wird am 26. Januar 2024 weltweit für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen. Das ist der selbe Tag wie Tekken 8!

Mehr zu Like a Dragon: Infinite Wealth

Dies kündigten der Herausgeber SEGA und der Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio an. Digitale Vorbestellungen sind ab sofort verfügbar. Doch worum wird es in Like a Dragon: Infinite Wealth gehen? Sowohl Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu werden durch die Hand des Schicksals zusammengebracht, oder vielleicht etwas Unheimlicheres…? Lebt in Japan und erforscht alles, was Hawaii zu bieten hat, in einem RPG-Abenteuer, das so groß ist, dass es sich über den Pazifik erstreckt. Ihr schlüpft in die Rollen von Ichiban Kasuga, einem unaufhaltsamen Außenseiter, dem es nicht fremd ist, vom Tiefpunkt nach oben zu kriechen, und Kazuma Kiryu, einem gebrochenen Mann, der seinen letzten Tagen gegenübersteht.

Erlebt einzigartige Kämpfe mit dynamischen, rasanten RPG-Schlachten, bei denen das Schlachtfeld zu eurer Waffe wird. Passt die Fähigkeiten eurer Gruppe mit abwegigen Jobs und Anpassungen an die Situation an, um Feinde mit übertriebenen Bewegungen zu unterjochen. Unvergessliche Momente erwarten euch bei jedem Schritt der Reise mit einer einzigartigen Mischung aus Quests und Aktivitäten, die ihr in eurer Freizeit genießen könnt. Entdeckt dabei Yokohamas Isezaki Ijincho und die erste Überseeregion der Serie, Hawaii! Begegnet neuen Gesichtern, schafft neue Bindungen und genießt Minispiele in diesen riesigen und lebendigen Umgebungen. Hier ist ein Gameplay-Trailer zu Like A Dragon: Infinite Wealth!