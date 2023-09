Tekken 8: Bandai Namco enthüllt Feng Wei in einem neuen Video

Bereit für Tekken 8? Der imposante Feng Wei kehrt in die Arena zurück, und es gibt auch mehr Infos zur kommenden Closed Beta!

Bandai Namco ist zurück, und zwar mit einer weiteren Enthüllung für Tekken 8 und kombiniert die Ankündigung mit Informationen zum nächsten Closed Beta-Test. Wir erhalten die Chance, am 20. Oktober 2023 wieder zu spielen, also schreiten wir für Details voran. Sogar die Gottesfaust in Aktion dürfen wir sehen, dazu gibt’s einen Trailer! Feng Wei schaffte seinen Weg in die Serie in Tekken 5 von 2005. Er war in jedem nachfolgenden Eintrag spielbar, und jetzt sucht er nach einem Weg, sich an Leroy Smith zu rächen. Er erlitt im vorherigen Turnier eine große Niederlage durch Leroy. Um diesen Verlust auszugleichen, hat Nina Williams Feng eine weitere Gelegenheit im Austausch für seine Unterstützung der G Corp. angeboten.