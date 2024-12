Light of Motiram: Horizon Zero Dawn in erweiterter Form?

Light of Motiram bietet eine offene Welt mit Survival-Crafting, wird gratis sein und für PC, PS5, iOS und Android erscheinen. Was noch?

Über Light of Motiram

Die offizielle Beschreibung liest sich wie folgt: „Erkundet eine offene Welt, die von kolossalen Maschinen überrannt wird, baut eure Operationsbasis auf, bringt die Technologie voran, bildet Mechanimals aus und nehmt es mit beeindruckenden Bossen auf. Beginnt mit dem primitiven Zeitalter und schmiedet einen neuen Entwicklungsweg. Trotzt der Maschine, überlebt mit Mechanismen.“ Klingt irgendwie nach dem Horizon-Franchise, ist es aber nicht. Light of Motiram wird als kostenloser Titel im Jahr 2025 veröffentlicht. Darüber hinaus wurden ein sechsminütiger Enthüllungs-Trailer und 16 Minuten Gameplay-Aufnahmen veröffentlicht, die einen ersten Blick auf die Action bieten.

Polaris Quest und Tencent Games heben die Unterschiede des Spiels (zur Steam-Website) hervor, so müsst ihr etwa das Beste aus allen Ressourcen machen, die ihr findet. Während das Gameplay einige Elemente zu haben scheint, die in der Horizon-Serie nicht zu finden sind, wie z. B. Koop-Multiplayer und die Möglichkeit, Basen zu bauen, ist die gesamte Umgebung doch ziemlich ähnlich, um nicht zu sagen, abgekupfert. Mehr noch: Die Spieler*innen können auch diese Mechanimals zähmen und trainieren, was einige dazu veranlasst, zu behaupten, dass das Spiel zudem stark von Palworld inspiriert wurde, das selbst einige Anleihen (teilweise offensichtlich) von Pokémon übernahm. Seht euch die beiden Videos an und entscheidet selbst! Beginnen wir mit dem Reveal-Trailer: