Life By You – ein Video zeigt den Hausbau im Detail

Das neue Simulationsspiel wird von Rod Humble geleitet, dem ehemaligen Sims -Studioleiter, der während der Sims 2 -Ära intern aufstieg und die anfängliche Produktion von Die Sims 3 leitete. Daher ist es nicht verwunderlich, dass ständig Vergleiche zum EA-Titel gezogen werden, und auch das Team hinter Life By You macht keinen Hehl daraus. Denn das Game scheint im Großen und Ganzen darauf aus zu sein, Fans von Die Sims 3 zu sammeln, die von den Änderungen in Die Sims 4 enttäuscht waren. Beim Bauen jedoch kann das neue Game mehr als nur mithalten – ohne etwas groß neu zu erfinden. Der gesamte Build-Modus funktioniert weitgehend genauso wie in Die Sims 4 , um ehrlich zu sein, aber es gibt hier zahlreiche kleine Optimierungen, auf die sich Sims-Fans wahrscheinlich freuen werden.

Life By You -Entwickler Paradox Tectonic hat das neueste ihrer regelmäßigen Q&A-Videos hochgeladen, und dieses Mal geht es ums Bauen!

Das Video zeigt die Fähigkeit, einen Zaun direkt am Rand des Grundstücks im Gegensatz zu einem Quadrat innerhalb der Grenze zu platzieren, das scheint eine grandiose „Neuerung“ zu sein. Wir sehen auch einiges im Bezug auf anpassbare Vorhanghöhe und -breite und die Möglichkeit, eine Klimaanlage als funktionales Gerät für alle hinzuzufügen, die ein authentisches Architekturerlebnis wollen. Es gibt auch keine Begrenzung für die Anzahl der Stockwerke in euren Häusern – abgesehen von dem, was euer PC bewältigen kann. Das Spiel wird wohl, anders als ein Die Sims-Titel, ein forderndes Spiel für euren Computer werden. Mehr erfahren wir erst später: Life By You wird voraussichtlich am 5. März 2024 im Early Access über Steam und den Epic Games Store starten, nachdem es sich um sechs Monate von seiner geplanten Veröffentlichung im September verzögert hat. Seid ihr dann dabei?