LG TVs bieten erstmals Dolby Atmos für zuhause

LG Electronics (LG) präsentiert ein neues, spannendes Feature für seine Smart TV-User, die auch gerne Musik streamen. Die LG Smart TVs, inklusive OLED- und QNED-Modelle sind die ersten TV-Geräte, die Apple Musik in Dolby Atmos-Qualität ermöglichen. Ab dieser Woche ist der Premium-Surround Sound erstmals zuhause erlebbar und beeindruckt mit eindrucksvollem Sound in neuer Qualität.

Zur Feier dieser Kooperation und der dahinterstehenden Technologie gibt es für alle LG Smart TV-Nutzer*innen weltweit ein 3-monatiges, kostenloses Apple Music Abo. Erhältlich ist die Testversion über die Apple Music App auf den LG Smart TVs. Mindestanforderung ist ein Smart TV von 2018 oder jünger, auf dem webOS 4.0 oder neuere Betriebssysteme laufen. Auch der StanbyME, der StanbyME Go und MyView Smart Monitor erfüllen die Anforderungen.

Apple Music ist ein werbefreier Streaming-Anbieter mit über 100 Millionen Songs und 30.000 verwalteten Playlists. Auch Apple Music Live, eine Konzert-Serie mit Live-Video-Stream und live aufgenommenen Alben ist inkludiert. LG Smart TV User können Apple Music auch einfach über Sprachbefehle über den LG Content Store steuern.

Ausbalanciertes, räumliches Audio sorgt für eine neue Audio-Experience mit besonderer Klarheit und Tiefe sowie multi-dimensionalem Sound. Apple Music spielt auf LG Smart TVs automatisch Dolby Atmos-Versionen ab und erreicht mit den Dolby Atmos-fähigen LG Soundbars den absoluten Höhepunkt. Mit dem integrierten Lautstärke-regulierenden Algorithmus braucht man sich nicht um die Lautstärke der Dolby Atmos Tracks zu kümmern – der Smart TV übernimmt die optimale Einstellung.

Ein weiteres Highlight: LG Smart TVs können auch direkt mit Apple AirPods und anderen Apple Devices via Bluetooth vernetzt werden und bieten auch hier den einmaligen Dolby Atmos Sound, den man sonst nur aus dem Kino kennt. Songs und Alben in Dolby Atmos-Qualität sind in der Apple Music App mit einem Badge gekennzeichnet und können so explizit ausgewählt werden.