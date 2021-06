Lexar-Produkte gewinnen vier Red Dot Design Awards 2021

Die Flash-Speicher-Marke Lexar hat bei den Red Dot Design Awards 2021 voll abgeräumt. Lest hier mehr!

Die Lexar-Siegerprodukte

Gleich vier Produkte des Speicherspezialisten erhielten eine Auszeichnung. Zu den preisgekrönten Produkten gehört der Lexar Professional 3-in-1 USB 3.1 Multi-Kartenleser, der rasche Dateiübertragungen mit professioneller USB 3.1-Technologie bietet. Mit dem Lexar Professional CFexpress Type B USB 3.2 Gen 2×2 Lesegerät wurde noch ein weiterer professioneller Kartenleser mit herausragendem Design von der Jury ausgezeichnet. Das Lexar Encrypted Portable Hard Drive überzeugte die Red Dot-Jury durch seine elegante, glatte Oberfläche mit abgerundeten Kanten.

Dank ihnen und den schlanken Seiten ist die Festplatte komfortabel zu transportieren. Die Platte verfügt zudem über eine Hardware-Verschlüsselungsfunktion, die mit physischen FileDog-Schlüsseln verwaltet wird, um es noch sicherer zu machen. Das vierte ausgezeichnete Produkt ist das tragbare Lexar SL210 Solid-State Laufwerk. Das SSD bietet ein feines, sandgestrahltes Aluminiumgehäuse und eignet sich perfekt für Kreative, die unterwegs sind und zusätzliche Haltbarkeit und Speicherplatz benötigen. Zur offiziellen Lexar-Website geht es gleich hier!

Über die Red Dot Awards 2021

Seit 1955 werden bei den Red Dot Awards die besten Produkte eines Jahres im Bereich Design ausgezeichnet. Die internationale Jury aus Experten und Preisrichtern, die die zum Wettbewerb angemeldeten Produkte begutachtete, ließ sich von Bewertungskriterien wie formale Qualität, Ergonomie und Langlebigkeit des Produkts leiten. Die ausgezeichneten Lexar-Produkte sind vom 21. bis 25. Juni 2021 in einer Online-Ausstellung auf der Red Dot-Webseite zu sehen. Zudem werden alle ausgezeichneten Produkte im Red Dot Design Museum Essen ausgestellt.

“Die Gewinner des Red Dot Award: Product Design 2021 waren in diesem Jahr besonders beeindruckend. Das Design ihrer Produkte ist hervorragend, sowohl in Bezug auf die Ästhetik als auch auf die Funktionalität. Es ist nicht einfach, sich in einem so starken Wettbewerbsfeld durchzusetzen und unsere Jury zu überzeugen. Daher möchte ich den Preisträgern sehr herzlich zu ihrem Erfolg gratulieren”, so Professor Dr. Peter Zec, Gründer und CEO von Red Dot. Hier noch die Produkte zum Selber-Ansehen: