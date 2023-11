Level-5-Livestream am 29.11.2023: LEVEL5 VISION 2023 II beginnt am Nachmittag

Der LEVEL5 VISION 2023 II-Livestream wird Infos zu den nächsten Spielen von Level-5 beinhalten. Hier könnt ihr ihn euch ansehen!

Über die LEVEL5 VISION 2023 II

Auf dem Social-Media-Account von Professor Layton wurde bekannt gegeben, dass weitere Details über Professor Layton und die neue Welt von Steam, der nächste Eintrag in der Serie, während des bevorstehenden LEVEL5 VISION 2023 II Livestreams am 29. November 2023 um 13 Uhr enthüllt werden. Darüber hinaus werden andere neue Level-5-Spiele und ihre Veröffentlichungstermine behandelt. Bis jetzt wurde uns etwa nichts darüber gesagt, wann wir erwarten können, Professor Layton and the New World of Steam zu sehen. Die Info gab nur an, dass der Release „to be dated“ sei, also noch unbestimmt.