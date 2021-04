Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice Konsolen-Release am 18.5.2021

Publisher Assemble Entertainment und Entwickler CrazyBunch verkündeten nun feierlich, dass wir uns auf ein Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice Konsolen-Release am 18. Mai für die PS4, Xbox One und Switch freuen dürfen.

Worum geht’s im Spiel?

Hey Ladies, bereit für Runde 2? Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice ist die feucht-fröhliche Fortsetzung meines Abenteuers von Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry. Ich habe New Lost Wages hinter mir gelassen, bin in Cancum gestrandet und wollte meine einzig wahre Liebe Faith heiraten. Leider wurden wir voneinander getrennt und jetzt ist sie irgendwo auf dem berühmten, sonnigen und riesigen Kalau’a-Archipel ohne mich. Ich muss sie unbedingt finden! Nichts kann mich von ihr fernhalten, erst recht nicht die wilden Inseln von Kalau’a. Selbst die exotischen Frauen der Insel werden mich nicht von meinem Ziel abbringen. Mein Herz und meine Hose pulsieren nur für Faith. Bist du daran interessiert, als echter Pirat mit mir in See zu stechen, ein echter Schatzgräber zu sein und Faith zu finden? Tritt meiner Crew bei und komm mit mir auf diesen glorreichen Tripper!