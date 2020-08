Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice angekündigt

Nachdem Assemble 2018 mit Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry die traditionsreiche Point & Click-Adventure-Serie sehr erfolgreich wiederbelebt und das Abenteuer mittlerweile auf PC, Playstation 4, Nintendo Switch, Google Playstore und dem iOS Appstore veröffentlicht hat, wird nun am 15. Oktober 2020 auf Steam, GOG sowie weiteren Digitalplattformen mit dem direkten Nachfolger Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice die Geschichte zu Ende erzählt. Entwickelt vom Hamburger Studio CrazyBunch, das bereits Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry entwickelt haben, führt euch Wet Dreams Dry Twice als Larry Laffer auf seinem selbstgebastelten Floß durch das Kalau’a-Archipel. Auf der Suche nach seiner Traumfrau Faith erkundet ihr über 50 detailreiche, handgezeichnete Schauplätze, interagiert mit über 40 liebevoll gestalteten Charakteren und löst anspruchsvolle (und manchmal vielleicht ein ganz klein wenig abgedrehte) Rätsel.

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice kann ab sofort auf der offiziellen Webseite www.larrysmansion.com sowie auf GOG mit 20% Pre-Order-Rabatt vorbestellt werden. Wie schon beim Survival-Aufbaustrategie-Hit Endzone – A World Apart bietet Assemble auch bei Wet Dreams Dry Twice die Option an, mit dem Kauf des Spiels Gutes zu tun, indem man die Wahl zwischen einer Standard und einer Save the World-Edition hat. KäuferInnen der Save the World-Edition freuen sich zusätzlich zum Spiel nämlich nicht nur über ein digitales Artbook und den offiziellen Soundtrack, sondern auch über zwei, in ihrem Auftrag gespendete Mahlzeiten für hilfsbedürftige Kinder, die Assemble über ShareTheMeal.org in Zusammenarbeit mit dem Welternährungsprogramm verteilt.

Releasetermin

Am Ende des Trailer wird der 15.10.2020 als Releasetermin genannt.