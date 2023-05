Leider nein: Marvel’s Midnight Suns kommt nur noch auf PS4 und Xbox One

Marvel’s Midnight Suns, das Superhelden-Strategiespiel von Firaxis und 2K Games, kommt nicht mehr auf Nintendo Switch.

Wie es aber schon vorab angekündigt wurde, bleiben die PlayStation 4- und Xbox One-Versionen immer noch Teil des Plans von 2K und werden am 11. Mai auf Konsolen der letzten Generation erscheinen – etwas später als erwartet. Firaxis und 2K beleuchteten nicht die Gründe für die Absage des Spiels auf einer zuvor versprochenen Plattform und räumten lediglich ein, “dass eine Nintendo Switch-Version von Marvel’s Midnight Suns nicht mehr geplant ist“. Das ist aber ganz schön knapp gehalten – wahrscheinlich liegt es daran, dass die Hardware der Switch sich schon zu sehr von den anderen Plattformen unterscheidet, angefangen von der Leistungsfähigkeit über den erwarteten Verkaufserfolg bis hin zur Architektur (ARM anstatt x86).

Dazu kommt, dass Marvel’s Midnight Suns kein großer Hit für die 2K-Muttergesellschaft Take-Two Interactive war, dies sagte CEO Strauss Zelnick Anfang dieses Jahres. Zelnick legte einen Teil der Schuld auf ein “Veröffentlichungsfenster, [das] nicht perfekt war”; das Spiel debütierte Anfang Dezember auf PlayStation 5, Windows PC und Xbox Serie neben vielen anderen guten Spielen. Da ging es wohl unter – dieses Problem gibt es nun nicht mehr. Marvel’s Midnight Suns wird am selben Tag auf PS4 und Xbox One kommen, an dem das vierte Add-on des Spiels, Blood Storm, das den X-Men-Führer Storm hinzufügt, auf allen anderen Plattformen erscheint. Die drei vorhergehenden DLC-Erweiterungen (The Good, the Bad, and the Undead; Redemption; und The Hunger) werden beim Start auch auf PS4 und Xbox One verfügbar sein.