LEGO Icons Retro-Kofferradio ab 1.6.2024 erhältlich

LEGO präsentiert das neue LEGO Icons Retro-Kofferradio, das ab 1. Juni dieses Jahres erhältlich ist. Das Retro-Kofferradio verspricht eine spannende Reise durch die Musikgeschichte und verbindet Nostalgie mit moderner Funktionalität.

Das Set, das aus 906 Elementen besteht, bietet Musik-, Kunst- und Nostalgie-Liebhaber:innen ein unvergessliches und einzigartiges Erlebnis. Nach dem Zusammenbau kann man mit nur einem Drehknopf den Ton ein- und ausschalten oder zwischen verschiedenen voraufgezeichneten Klängen in der Soundbrick wechseln und so das Erlebnis eines echten Retro-Radios genießen. Außerdem können Musikfans an der Rückseite des Radios ein Handy einsetzen, um selbst Musik abzuspielen.