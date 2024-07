Lego Horizon Adventures bleibt der Story treu und ist kinderfreundlich

Obwohl Lego Horizon Adventures in der düsteren Lore verweilt, soll das Spiel dennoch kinderfreundlich werden. Wie soll das gehen?

Jeder, der eines der Horizon-Spiele gespielt hat, weiß, dass es Teile des Spiels gibt, die von Natur aus ziemlich ernst und düster sind. Schließlich ist es ein Post-Post-Apokalypse-Spiel, es würde nie ein familienfreundliches Abenteuer sein. Doch nun kommt Lego Horizon Adventures zu Weihnachten 2024 und da muss es doch irgendwie möglich sein, alles kinderfreundlich zu präsentieren. Das wurde geschafft, wie es aussieht: Die PEGI 7-Altersbewertung legt dies sicherlich nahe, aber in einem kürzlichen Interview mit GamesIndustry.biz erklärte der Story-Direktor von Guerrilla Games, James Windeler, wie sie es für ein jüngeres Publikum geeignet gemacht haben. “Wir haben versucht, so viel wie möglich von der Geschichte zu behalten”, erklärte Windeler. “Viel von dem, was in der Welt passiert, wie die Zerstörung der alten Welt… das ist ein ziemlich schweres Thema für Achtjährige.“

„Also mussten wir Wege finden, diese Gegenwart in der Geschichte zu behalten, weil es für Horizon unerlässlich ist. Aber es ist auch nicht etwas, auf das wir uns gestützt haben. Wir werden einige dieser verheerenden Enthüllungen aus dem ersten Spiel nicht finden, wie diese unternehmerischen Masterminds, die tot um den Tisch herum sind oder so etwas. Wir haben die Regeln definitiv sehr verbogen. Aber die Charaktere bleiben der Kern dessen, wer sie sind. Ich denke, wir haben eine wirklich gute Balance damit gefunden.“ Lego Horizon Adventures hat noch kein genaues Veröffentlichungsdatum bekommen, aber es wird gegen Weihnachten 2024 erscheinen. Obwohl Horizon ein First-Party-PlayStation-Spiel ist, wird es nicht nur auf PS5 veröffentlicht, da es sowohl für PC als auch überraschenderweise für die Nintendo Switch geplant ist. Es bleibt abzuwarten, wie das Spiel wird!