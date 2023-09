LEGO bringt im November 2023 eine Piranha-Pflanze für Fans auf den Markt

LEGO hat sein nächstes Super Mario-Set für erwachsene Sammler:innen enthüllt, eine große Piranha-Pflanze. Süß!

Mehr zur LEGO Piranha-Pflanze

Das Set wurde auf dem offiziellen Lego-Twitter-Account mit der Nachricht angekündigt: “Bald da! Entdecken Sie das neueste Lego Super Mario-Set, das aus unserer Pipeline auftaucht …” Das im Video gezeigte Modell ist eindeutig eine Piranha-Pflanze, und das Video zeigt auch die Musik, die in Super Mario 64 abgespielt wird, wenn wir an einer schlafenden Piranha-Pflanze vorbeigehen. Der Artikel ist jedoch bereits auf der offiziellen Website des LEGO-Shops zu finden, mit einem Veröffentlichungsdatum am 6. November und einem Preis von 64,99 Euro. “Bring den Kopf, das Maul, den Stängel und die Blätter der Super Mario Piranha-Pflanze in die gewünschte Pose”, heißt es in der Beschreibung des Artikels.