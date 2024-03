LEGO bringt drei neue Super Mario-Sets im August 2024

LEGO bekommt drei neue Super Mario-Sets, die am 1. August auf den Markt kommen, und es hat Mario Kart-Sets im Jahr 2025 angedeutet.

LEGO X Super Mario

Obwohl es nur eine Silhouette von Marios typischem Kart zeigte, ist es dennoch ziemlich aufregend. Was die Veröffentlichungen von 2024 betrifft, so hat LEGO im Rahmen der jährlichen Mario Day-Feier von Nintendo eine Reihe von Details zu neuen Sets veröffentlicht. Mit jeder Veröffentlichung scheint sich die Möglichkeit für Eskapaden zu vervielfachen. Ein Fall: Roy, King Boo und Bowser spielen die Hauptrolle in diesen kommenden Sets. Das Bowser Express Train Set ist ein großes 1.392-teiliges Set, das für 119,99 Euro im Angebot sein wird. Es kommt mit allem, was benötigt wird, um einen Angriff auf das Pilzreich zu inszenieren, einschließlich einer Kanone, einem Hammer-Bruder. Unabhängig von dem Angriff dient es als Transportmittel für einige sehr würdevolle Gumbas, die einfach stilvoll von Ort zu Ort gehen möchten.