Launch-Trailer zu Derail Valley: Simulator veröffentlicht

Altfuture hat das bisher größte Update für ihren Zugsimulator veröffentlicht, und der Name des Spiels lautet nun Derail Valley: Simulator.

Mehr über Derail Valley: Simulator

Dieses Update überarbeitet ziemlich viel, so dass der Entwickler es als einen kleinen Relaunch behandelt und das Spiel daher mit einem neuen Namen betitelt. Das Game begann als sehr VR-fokussierter Titel, bevor es Nicht-VR-Optionen anbot. Vor allem klingt es nicht so, als ob der Early Access-Start sehr erfolgreich war. Dies ist das zweite Mal, dass das Spiel überarbeitet wurde. Das letzte Mal war tatsächlich mit dem Titel Overhaul, also Überarbeitung. In diesem Game spielt ihr eine Person, die einen Zug fährt – nicht nur den Zug selbst. So dürft ihr aus- und einsteigen, Aufgaben außerhalb der Lokomotive selbst erledigen, es ist also mehr als ein reiner Zugsimulator. Derail Valley: Simulator (nun auf Steam) bringt eine vollständige Neuanordnung der Benutzeroberfläche, neue Kamerawinkel, einen Sandbox-Modus, mehr Züge, Dampfsimulation, Wettereffekte und mehr. Trailer gefällig?