Landwirtschafts-Simulator 22 (PC) hier gratis laden – nur für kurze Zeit!

Einer der nächsten kostenlosen Titel des Epic Games Store wurde bekannt. Es handelt sich um den Landwirtschafts-Simulator 22 für PC!

Mehr zum Landwirtschafts-Simulator 22

Zur offiziellen Websites des Spiels geht es gleich hier entlang. Doch wie kommen wir dazu? Anstatt bevorstehende Werbegeschenke eine Woche im Voraus zu enthüllen, wie es normalerweise der Fall ist, verschenkt Epic derzeit “Mystery”-Spiele im Laufe des Epic Games Store Mega Sale. Die Aktion, die vier Wochen bis zum 13. Juni läuft, startete mit Dragon Age Inquisition – Game of the Year Edition, die bis zum 23. Mai 2024 um 17 Uhr unserer Zeit kostenlos beansprucht werden kann. Der stets zuverlässige Dataminer billbil-kun schrieb auf Deadlabs und sagte, dass er erwartet, dass die Standard-Edition des Landwirtschafts-Simulator 22 während der Werbeaktion kostenlos angeboten wird.

Er gehe davon aus, dass es das zweite kostenlose Spiel sein wird, in diesem Fall wäre es vom 23. bis 30. Mai verfügbar, aber es könnte stattdessen in der dritten oder vierten Woche des Mega-Verkaufs angeboten werden. Der Landwirtschafts-Simulator 22 kostet derzeit um die 30 Euro im Epic Games Store. “Übernehmen Sie die Rolle eines modernen Landwirts und bauen Sie Ihre Farm kreativ in drei verschiedenen amerikanischen und europäischen Umgebungen auf”, heißt es in einer offiziellen Beschreibung des Spiels, das eine Punktzahl von 76 auf der Review-Aggregationsseite Metacritic hat. „Der Farming Simulator 22 bietet eine große Auswahl an landwirtschaftlichen Betrieben, die sich auf Landwirtschaft, Tierhaltung und Forstwirtschaft konzentrieren – jetzt mit der aufregenden Ergänzung von saisonalen Zyklen!”