L40 Ultra vorgestellt: Die Sauberkeits-Krone gehört Dreame

Daher muss sich niemand sorgen, dass der Dreame L40 Ultra nicht den ganzen Wohnraum sauber bekommt. Schwer erreichbare Bereiche sind kein Problem für den Saug- und Wischroboter. Denn die ausfahrbare und anhebbare Seitenbürste deckt auch Bereiche unter den Möbeln ab. Auch rechte Winkel, die besonders staubanfällig sind, haben keine Chance. Zudem überzeugt der Roboter mit einer beeindruckenden, erhöhten Saugleistung von 11.000 Pa. Damit werden Tierhaare, Staub und jegliche Ablagerungen effektiv beseitigt. Aufgrund dieser Leistung sind schnellere und bessere Reinigungsergebnisse möglich, da weniger Durchgänge erforderlich sind. Darüber hinaus bietet der Saugroboter fünf Saugkraftstufen, damit man die Reinigungsleistung individuell anpassen kann. So sieht das Ganze in Action aus:

Damit nicht genug, er reinigt sich sogar selbst. Außerdem kommt er mit einer deutlich verbesserten Saugleistung. Angetrieben von einer Reihe technologischer Innovationen bietet der Dreame L40 Ultra die neueste MopExtend RoboSwing-Technologie und eine verbesserte Saugkraft für alle, die eine verbesserte Reinigungsleistung suchen. Durch die Technologie ist das Gerät in der Lage, komplexe Wohnumgebungen präzise zu analysieren. Basierend auf diesen Informationen kann er optimal bestimmen, wann und wo die Wischmops am effektivsten eingesetzt werden. Die MopExtend-Einheit erkennt Kanten und Ecken. Dadurch wird die Reichweite der Wischmops vergrößert, was es ermöglicht, auch schwer zugängliche Bereiche zu reinigen, die für herkömmliche Reinigungsroboter schwierig sind.

Die Technik im Inneren

Die innovative Schmutzerkennungsfunktion, unterstützt von einer RGB-KI-Kamera, ermöglicht es dem Dreame L40 Ultra, den Schmutz auf dem Boden selbständig zu erkennen und die Leistung entsprechend anzupassen – sei es hartnäckiger Staub oder ein Soßenfleck. Diese Technologie ermöglicht eine detaillierte Reinigung mit präzisen Wischbewegungen. In Zusammenarbeit mit der Anti-tangle TriCut Brush ist das Gerät die perfekte Lösung für jeden Familienhaushalt. Das Tool, das man zusätzlich kaufen kann, beugt das Verheddern von Haaren im Saugroboter vor. Mit drei speziell entwickelten Schneidköpfen, die sich an der Walzenbürste befinden, werden menschliche und Tierhaare automatisch geschnitten und direkt in den Staubbehälter geleitet. Das spart Zeit und Mühe.

Mit dem L40 Ultra könnt ihr euch von nervigen Putzutensilien verabschieden – What A Dreame! Der Hersteller revolutioniert die Haushaltsreinigung mit seiner vollautomatischen, multifunktionalen Basisstation. Was kann diese Station alles?

Automatische Reinigung des Waschbretts und der Wischmops mit 65°C heißem Wasser. Auch das Waschbrett wird gereinigt, und es gibt vier Temperaturstufen (normal, mild, warm, heiß).

Automatisches Nachfüllen und Entleeren: Durch die Kompatibilität mit dem Wasseranbausatz (Schläuche in eure Kanalisation) ermöglicht das System eine vollautomatische Reinigung.

Automatische Entleerung: Der L40 Ultra ist mit den Swirl ROB5-Staubbeuteln (Fassungsvermögens von 3.2 Litern) kompatibel, für eine Reinigung bis zu 75 Tage ohne manuellen Aufwand.

Automatische Trocknung der Wischmops: Dank dieser Funktion braucht man keine Angst davor haben, dass die Wischmops aufgrund von Feuchtigkeit schimmeln oder unangenehm riechen.

Automatische Zugabe der Reinigungslösung: Die Station mischt die Reinigungslösung selbstständig mit dem Wasser, ohne dass man sich darum kümmern muss.

Smart und schon bald verfügbar

Mit dieser innovativen Technologie lässt sich der Dreame L40 Ultra ganz einfach per Sprachbefehl steuern oder mit den beliebten Sprachassistenten Alexa, Siri und Google Home verbinden. So erlebt man eine maßgeschneiderte Reinigungserfahrung, die den eigenen Bedürfnissen entspricht. Darüber hinaus bietet das Produkt eine dreijährige Garantie. Die Nutzer*innen erhalten nicht nur starke Leistung mit dem neuen Roboter, sondern auch die Garantie für Zuverlässigkeit und Schutz. Der Dreame L40 Ultra kommt am 6. September zum UVP von 1.199,- Euro auf den Markt. Zum Verkaufsstart gibt es bis zum 22. September 2024 einen satten Rabatt von 100,- Euro. Erhältlich wird der Saugroboter im Dreame-Onlineshop, sowie auf Amazon, Saturn, Media Markt & Co. sein. Interessiert euch das Gerät?