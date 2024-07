Krafton gamescom 2024 Line-up mit Hype-Titel InZOI

Bis zum Gaming-Mega-Event Ende August in Köln ist noch etwas Zeit, aber der Besuch will gut geplant sein und so hilft es, dass die Publisher schon vorab ihr Programm enthüllen – so erwartet euch beim Krafton Line-up unter anderem der Hype-Titel inZOI. Der Trailer gibt einen ersten Einblick in das Standkonzept von KRAFTON, das auf der „Scale-up the Creative“-Strategie basiert. Diese zielt darauf ab, neue spannende Spiele zu entdecken und effektiv auf dem globalen Markt zu expandieren. Die Besucher der KRAFTON-Stände haben die Möglichkeit, die vorgestellten Spiele, darunter Dark and Darker Mobile und inZOI, selbst auszuprobieren und an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen.