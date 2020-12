KOTOR 2 kommt auf iOS und Android

Richtig gelesen: KOTOR 2, oder Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords kommt auf Mobilgeräte – lest hier mehr!

Über das Spiel

Der Vorgänger namens KOTOR hat damals im Jahre 2003 so richtig eingeschlagen. Bis heute gilt das Game als eines der besten Star Wars-Spiele überhaupt, und der Nachfolger konnte da gut anschließen. Grundsätzlich wird im Hintergrund ein Pen&Paper-System (nicht unähnlich jenem von Dungeons & Dragons) verwendet, und das Kampfsystem ist zwar in Echtzeit, läuft aber dennoch in einer festgelegten Reihenfolge ab.

Nun hat Aspyr bekannt gegeben, dass Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords (oder KOTOR 2, um nicht wahnsinnig zu werden) auch für mobile Geräte kommen wird. Sowohl die Linux- als auch die Mac-Version sind bereits erhältlich, und jetzt zum 16. Jahrestag des ursprünglichen Releases von KOTOR 2 kam diese Ansage vom Publisher. Nicht nur das, auch ein Trailer wurde gezeigt, den findet ihr gleich hier an dieser Stelle!