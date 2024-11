Kostenlose Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer Demo ab sofort verfügbar

Noch bevor der Gong zur ersten Runde ertönt, veröffentlicht Nintendo eine kostenlose Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer Demo. Am 5. Dezember erscheint Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, aber schon jetzt könnt ihr dank einer kostenlosen Demo-Version, die hier verfügbar ist, mit dem Boxtraining starten. Das Sportspiel ermöglicht es euch , die Übungen genau ihrem Lebensstil, ihren Fitness-Zielen und Vorlieben anzupassen, egal ob zu Hause oder unterwegs.

Was erwartet euch?

Die Demo enthält über die genannten Modi hinaus weitere Funktionen und Original-Songs von Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer. Die Spielerinnen und Spieler können alle Fortschritte, die sie hier erzielen, später auf die Vollversion des Spiels übertragen, sobald diese Anfang Dezember erscheint. Das gleiche ist auch mit den Punkteständen aus Fitness Boxing und Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise möglich.

Zusätzlich zu Tages-Workout und Freies Training, den Tages- und Wochenmissionen sowie dem Stretching bietet die Demo die Möglichkeit, die folgenden, neuen Modi des Spiels auszuprobieren:

Im Modus Sitzboxen können die Spielerinnen und Spieler ihre Übungseinheiten im Sitzen absolvieren.

Im Schlagpolstertraining üben sie Box-Kombinationen mit Hilfe ihres Personal Trainers und in eigenem Tempo

Die virtuelle Trainerin der Demo-Version ist Lin. Sie ist eine von sechs Trainern und Trainerinnen. Wer Trainingseinheiten absolviert, kann in der Demo zudem eine Box-Bündnis-Session freischalten. In ihr lernt man die verschiedenen Trainer:innen besser kennen. Bereits in der Demo dürfen die Spieler:innen Lin mit einer Vielzahl von Kleidungsstücken und Accessoires ausstaffieren. In der Vollversion bieten sich noch mehr Möglichkeiten, die gesamte Trainer-Riege ganz nach eigenem Geschmack zu gestalten – etwa mit schicken Schuhen, Textilien, Brillen und Frisuren.

Die musik- und rhythmus-basierten Übungen in Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer erfolgen komplett bewegungsgesteuert. Es kann also nicht schaden, die Joy-Con-Handgelenkschlaufen anzulegen, auf genügend Abstand zu achten – und die Demo-Version gleich einmal für ein Schnuppertraining zu starten.