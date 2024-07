koROBO angekündigt, von den Machern von Chibi-Robo!

Tiny Wonder Studio, ein neues Studio mit wichtigen Mitgliedern des Teams hinter Chibi-Robo!, haben nun koROBO angekündigt.

Was ist koROBO?

Dieses Game ist ein neues Action-Adventure-Spiel, das einem Roboter namens koROBO und seinem Besitzer Tom folgt. Eine Kickstarter-Kampagne läuft bereits mit dem Ziel, das Game auf moderne Konsolen und PC zu bringen. Dabei handelt es sich um die Geschichte eines kleinen Jungens, der den Roboter an seinem 10. Geburtstag als Geschenk von seinem genialen Vater erhält. Wir schlüpfen in die winzigen, aber mächtigen Schuhe des kleinen Helferleins und begeben sich auf eine aufregende und herzliche Reise, die in Toms Zimmer beginnt und sich zu einem weltverändernden Abenteuer entfaltet…