Kontroverse: Kommt God of War Ragnarök erst 2023?

Die Gerüchteküche wird lauter: Kommt God of War Ragnarök erst 2023? Die Branche ist sich uneins, und wir können nur warten…

Warten auf God of War Ragnarök

Obwohl es auf der Grundlage von Klassifizierungstafeln und Datenbanken näher schien als erwartet, wird God of War: Ragnarök angeblich erst 2023 in die physischen und digitalen Regale von PlayStation 5 und 4 kommen. Die Verzögerung, die Sony noch nicht offiziell gemacht hat, wurde von mehreren europäischen Quellen für Gamereactor bestätigt. Da sich die letzte State of Play-Präsentation des Unternehmens ausschließlich auf Inhalte von Drittanbietern und die ersten PS VR2-Spiele konzentrierte, gab es hier nichts zu sehen. Zusätzlich ist bisher kein PlayStation Showcase für den Sommer geplant, es gehen also langsam die Möglichkeiten aus. Es scheinen sowohl der Summer Game Fest-Livestream als auch ein eigenes Event als passend, mehr zum Spiel zu verraten.

Jüngste Gerüchte aus The Last of Us Remake im September könnten auch einen Platz für Joel und Ellie in den kommenden Showcases reservieren, aber Ragnaröks Verzögerung würde für wesentlich mehr Aufsehen sorgen. Sei es, wie es sei – God of War: Ragnarök war der Höhepunkt für den ursprünglichen PlayStation 5-Showcase im September 2020, wobei ein Teenager-Atreus ein Jahr später seine erneute Rebellion zeigte. Jetzt deutet etwas darauf hin, dass Eric Williams’ größere Fortsetzung erst irgendwann im nächsten Jahr fertig sein wird, wobei das eigentliche Veröffentlichungsfenster noch nicht bestätigt wurde. Mal sehen, was tatsächlich sein wird – Sony hat hier das letzte Wort. Eure Meinung dazu?