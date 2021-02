The Last of Us Serie: Joel und Ellie-Darsteller stehen fest

Die Darsteller der Hauptfiguren Joel und Ellie für die bevorstehende The Last of Us Serie stehen nun fest. Über den Nachrichtendienst Twitter wurden in den vergangenen Stunden eine Reihe von Tweets abgesetzt, welche diesen Reveal auch offiziell bestätigen. Bei uns erfahrt ihr, wer in die Rolle der beiden ikonischen Charaktere schlüpfen wird.

Pedro Pascal verkörpert Joel Miller

Der bereits aus erfolgreichen Serien-Produktionen wie Game of Thrones oder The Mandalorian bekannte Schauspieler Pedro Pascal wird den männlichen Hauptdarsteller Joel Miller verkörpern. Diese Info hatte neben heute Morgen Deadline Hollywood für die treue The Last of Us-Fangemeinde. Auch Pedro Pascal bestätigt seine Rolle durch einen Tweet, der im Zusammenhang mit der Darstellerin unserer zweiten Hauptfigur Ellie steht.