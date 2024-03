Kommt Ghost of Tsushima auch auf den PC? Erscheinungstermin bekannt

Eine PC-Version von Ghost of Tsushima aus dem Jahr 2020 könnte jeden Moment angekündigt werden, so wird es behauptet.

Ghost of Tsuhima am PC? Ja bitte!

Laut Nick Baker von Xbox Era, der eine Mehrheit der jüngsten State of Play-Präsentation von Sony genau vorhergesagt hat, postete er auf X und behauptete, dass Nachrichten über den unangekündigten, aber weithin erwarteten Port bereits am Dienstag, dem 5. März, eintreffen könnten. “Ich habe gehört, dass wir bald etwas über den Ghost of Tsushima PC-Port bekommen könnten. Vielleicht um den 5.?” postete er auf X. Es wurde allgemein erwartet, dass Ghost of Tsushima irgendwann auf dem PC ankommen würde, in die Fußstapfen der Mehrheit der First-Party-Ausgabe von Sony aus dieser Zeit. Das Japan-Game wurde 2020 auf PlayStation 4 veröffentlicht und erhielt später einen Director’s Cut für PlayStation 5.

Die PC-Veröffentlichtungen von Sony haben stetig zugenommen, seit sie zum ersten Mal einige ihrer Tentpole-Single-Player-Veröffentlichungen von ihrer Heimkonsole auf den PC gebracht haben, obwohl dies nicht zu funkelnden Verkäufen geführt zu haben scheint. Letzten Monat wurde das von Sony unterstützte Helldivers 2, eine Fortsetzung eines Nischen-PS4- und PS Vita-Spiels, gleichzeitig sowohl auf PC als auch auf PS5 veröffentlicht und wurde zu einem großen Erfolg. Die gleichzeitige Spielerzahl des Spiels übertraf leicht die aller anderen PlayStation Studios PC-Veröffentlichungen zusammen. Eine Verfilmung des Titels ist derzeit bei Sony in Produktion.