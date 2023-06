Kommt Crash Team Rumble auch für Nintendo Switch?

Kurz, nachdem die Nachricht von den Fans entdeckt wurde, wurde die Seite bearbeitet und die Aussage bezüglich der Switch-Version entfernt. Leider gibt es keine Bestätigung, ob die Aussage sich vorzeitig auf einen zukünftigen Nintendo Switch-Start bezieht. Aber möglich ist das allemal, denn die Switch ist für das Game höchstwahrscheinlich leistungsfähig genug, und auch andere Titel mit Crash gibt es bereits für Nintendos Konsole. Also gibt es eine etablierte Spielerbasis, die wahrscheinlich an dem Spiel interessiert wäre, was einen weiteren Grund darstellt. Während gleichzeitige Starts – mit Ausnahme von zeitlichen Exklusivtiteln – heutzutage üblich sind, landen einige Spiele später auf der Switch. Die Entwickler von Crash Team Rumble wollen junge und neuere Spieler anziehen, was ebenso gut zur Spielerbasis der Nintendo Switch passen würde. Warten wir’s ab!