Kommt am 29. Juni eine neue Nintendo Direct-Präsentation für uns?

Nintendo plant Ende dieses Monats eine neue Nintendo Direct-Präsentation, so wurde es behauptet. Lest hier mehr!

Eine Nintendo Direct gegen Ende Juni

Während eines kürzlichen Twitch-Streams, in dem sie auf den Xbox & Bethesda Showcase reagierte, erklärte die Sony Santa Monica-Autorin und ehemalige Spielejournalistin Alanah Pearce, dass das nächste Nintendo Direct am 29. Juni kommen soll. Pearce wurde von einem Zuschauer gefragt, ob ein Nintendo Direct angekündigt worden sei, worauf sie antwortete: “Nein, aber ich glaube, es kommt am 29. ein Nintendo Direct.“ Pearce überprüfte dann ihre Notizen und sagte: “Ich habe es aufgeschrieben … ja, 29. Juni, Nintendo Direct.“

Sie gab sich über die Inhalte der Nintendo Direct jedoch bedeckt, denn die Überraschung(en) zu verraten, würde von sehr schlechtem Stil zeugen. Es ist Zeit für eine neue Nintendo Direct, denn die letzte solche Veranstaltung fand im Februar 2022 statt und konzentrierte sich auf Spiele, die in der ersten Jahreshälfte veröffentlicht werden sollen. Während dieser Präsentation enthüllte Nintendo Mario Strikers: Battle League, Nintendo Switch Sports, Xenoblade Chronicles 3 und Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Das Unternehmen enthüllte auch den Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe, der verspricht, dass 48 Tracks in acht Wellen in den folgenden zwei Jahren veröffentlicht werden würden. Vier Monate nach der Ankündigung wurde nur eine dieser Wellen veröffentlicht, was darauf hindeutet, dass die zweite unmittelbar bevorsteht. Warten wir’s ab!