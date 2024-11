Kommt Age of Empires 2 nun auch auf PlayStation?

Age of Empires 2 wurde ursprünglich im September 1999 veröffentlicht und gilt als eines der besten Echtzeit-Strategie-Videospiele (RTS) aller Zeiten.

Über Age of Empires 2 auf PS5

Während es eine Xbox-Version für Age of Empires 2: Definitive Edition gibt, die 2019 veröffentlicht wurde, scheint es, dass PlayStation-Spieler auch das taktische Spiel bekommen könnten. Auf dem Subreddit des Spiels hat ein Benutzer ein Bild einer Lobby gepostet, auf dem das PlayStation-Logo für einige Spieler deutlich als Plattform angezeigt wird. Spannend, denn bis dato gibt es das Game nicht auf der PlayStation. Dies hat die Leute zu der Annahme veranlasst, dass es derzeit getestet wird, und zu dieser Überzeugung noch ein Gerücht hinzuzukommen, das vor fünf Monaten auftauchte, dass die Definitive Edition Anfang 2025 auf PS5 veröffentlicht wird.

Diese Definitive Edition enthält alle Inhalte aus den vorherigen Editionen und Erweiterungen sowie vier neue Zivilisationen, zusätzliche Kampagnenmissionen und die knackscharfe 4K-Auflösung. Seit der Veröffentlichung hat die Definitive Edition mehrere Premium-Erweiterungen erhalten, wobei die neueste mit dem Titel “Victors and Vanquished” im März 2024 veröffentlicht wurde. Natürlich ist das bis dato alles nur ein Gerücht, aber wir sollten nicht überrascht sein, wenn Age of Empires 2 für PS5 vor Jahresende angekündigt wird. Eine Ankündigung von Microsoft bei den diesjährigen Game Awards wäre ja ein fast schon passender Zug – was meint ihr dazu?