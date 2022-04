Kochbuch zu The Witcher wird am 25. Oktober 2022 veröffentlicht

The Witcher-Fans aufgepasst: Ein Kochbuch ist in Arbeit, in dem Gerichte von der Videospielserie inspiriert sind. Lest hier mehr darüber!

Mehr zum The Witcher-Kochbuch

Das Kochbuch enthält 80 Rezepte, die alles von “herzhafter Tavernenkost” bis hin zu stärkenden Getränken bieten. Ob man auch bewusstseinserweiterte Tränke brauen können wird? Jedenfalls hier die offizielle Beschreibung für euch!

“Machen Sie eine kulinarische Reise durch die fantastische Welt von The Witcher mit durchdachten, geschmackvollen Rezepten, die von den umfangreichen Schauplätzen, Charakteren und der Überlieferung von The Witcher inspiriert sind. In diesem wunderschön fotografierten Kochbuch teilen Anita Sarna und Karolina Krupecka, die Schöpfer der beliebten Food-Blogs Nerds’ Kitchen und Witcher Kitchen, ihre sorgfältig recherchierten Rezepte, die den Fans einen Vorgeschmack auf die verschiedenen Aromen geben, die ein Hexer probieren könnte, während er auf der Suche nach Monstern durch die Landschaft reist.“

Die Gerichte versprechen, “lokale und saisonale Zutaten” von der kulinarischen Karte des Kontinents zu feiern. Dazu gehören Rezepte von Weißgarten, Velen, Oxenfurt, Novigrad, Skellige, Toussaint, Beauclair, Kaer Morhen und mehr. Das Buch kann derzeit via Amazon vorbestellt werden und kostet knapp 30 Euro (Versand nochmal etwa 13 Euro). Es wird am 25. Oktober veröffentlicht – wäre das etwas für euch?