The Witcher: Classic Collection kommt im März 2025 in Englisch heraus

Die allererste Ausgabe von The Witcher-Comics, die von 1993 bis 1995 in Polen veröffentlicht wurden, wird bald für Fans als Classic Collection kommen.

Über The Witcher: Classic Collection

Für diejenigen von uns, die kein Polnisch sprechen und nichts mehr lieben würden, als in die Anfänge von The Witcher einzutauchen, haben Glück: Wir können endlich zum ersten Mal die erste Comic-Serie in der kommenden The Witcher: Classic Collection erleben. Die sechs Comics, die auf 296 Seiten und in Taschenbuchform erhältlich sind, enthalten Kurzgeschichten wie The Lesser Evil, The Betrayal und The Last Wish und werden den Lesern auch einen Einblick auf Geralts Mutter geben und seine Zeit an der Katzen-Schule behandeln.

The Witcher: Classic Collection wird von Bogusław Polch illustriert, der auch die Cover der ersten Ausgaben der meisten Sapkowskis Bücher in der Witcher-Serie fertiggestellt hat. Die Sammlung von 90er-Jahre-T Witcher-Comics wird Sapkowskis frühe Kurzgeschichten über Geralts Abenteuer abdecken, obwohl “The Betrayal” von einer von Sapkowskis Ideen stammt, die nicht zum Tragen gekommen waren. Wer das Bundle in die Hände bekommen möchte, kann die Collection, die am 18. März 2025 veröffentlicht wird, für etwa 30 Euro bei Amazon vorbestellen. Es ist eine tolle Ergänzung für die Sammlung aller Fans – holt ihr sie euch?