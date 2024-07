Das Wellnessresort Amonti & Lunaris lädt mit tollen Herbstangeboten ins Ahrntal

Schritt für Schritt bergauf, der Herbstsonne entgegen marschieren die Stille und Schönheit der Natur genießen – dies und noch viel mehr erwartet euch im Ahrntal. Das Wellnessresort Amonti & Lunaris, das auf authentische Expert:innen setzt, ist die perfekte Homebase für eure ganz individuellen Abenteuer:

Was erwartet euch im Amonti & Lunaris?

Alpinführer Sepp Steger begleitet die Gäste des Amonti & Lunaris sechsmal wöchentlich in die Ahrntaler Bergwelt. Er „bahnt” Naturbegeisterten den Weg durch das erlebnis- und abwechslungsreiche Bergparadies mit 85 Dreitausendern, acht glasklaren Bergseen und über 80 Schutzhütten und Almen im Naturpark Rieserferner Ahrn. Wanderungen, Bergtouren und Spazierwege gibt es in allen Schwierigkeitsgraden. Drei Bergbahnen bringen Gipfelstürmer bis auf 2.400 Meter (bis Oktober). Für Mountainbiker bietet das beeindruckende Resort einen ebenso exklusiven Service. Fünf geführte, kostenlose Mountainbike-Touren pro Woche in verschiedenen Schwierigkeitsgraden mit den professionellen Bike-Guides des Hauses lassen die Biker:innen motiviert in die Pedale treten. Neue, hochwertige Mountainbikes stehen im Hotel zum Verleih bereit.

Wellness „in the sky” in der milden Herbstluft

Das Amonti & Lunaris Wellnessresort krönt den Südtiroler Herbst mit Wellness und Spa im gehobenen Luxussegment. Das gesamte Rooftop ist eine einzige Wohlfühl-Area. Architektur, Design und die Natur gehen hier Hand in Hand. Panorama-Ruheräume und Sonnenterrassen reihen sich an Saunen und Pools, an Living Room und Dampfbad, an Sunset Sky Pool und Sky Bar. Einziger Zaungast in der „adults only” area hoch über den Dingen: Die Berge. Im über 1.000 m2 großen Sky Garden auf dem Dach schweben Ruhesuchende über den Dingen. Himmlische Cabanas und romantische Zirm-Tipis laden in luftiger Höhe zum Entspannungsgipfel ein. Wer sich auf den exklusiven Liegeplätzen ausstreckt, der lässt sich von einem faszinierenden Bergpanorama durch seine Me-Time begleiten und genießt einen 360-Grad-Rundblick auf die Ahrntaler Bergwelt. Was in einer ästhetischen Welt für Wellness-Liebhaber beginnt, setzt sich in den Zimmern und Suiten fort. Erlesene Details und zeitgemäßes Design ergänzen sich zu stilvollen Wohlfühlräumen. Penthouse-Suiten mit Whirlpool auf der Dachterrasse, Chalet-Suiten für Familien, Wohnwelten mit Private Spa und Fireplace definieren Hotelkomfort neu.

Bewegung macht glücklich

Sport und Bewegung sind hier inklusive. Im Herbst macht Sport im Freien besonders viel Spaß. Wer nicht auf die Gipfel will, schnürt seine Laufschuhe oder genießt beim Nordic Walking frische Luft und Bergpanorama. Andere tanken Kraft beim Yoga oder powern sich beim Gerätetraining im Amonti & Lunaris Sport- & Fitnesscenter aus. Große Fensterfronten lassen viel Licht in die Trainingsräume – die Natur motiviert von außen. Der hauseigene Fitness-Coach begrüßt zum täglichen Bewegungs- und Entspannungsprogramm.

Die Welt von Amonti & Lunaris steht für Wellness, Design und Fine Dining. Das Hotel erhält herausragende Kritiken von Gault Millau und Feinschmecker:innen für seine exquisiten kulinarischen Genüsse. Eltern können sich im Belvita Leading Wellnesshotel entspannt zurücklehnen, denn es bietet Kinderbetreuung ab zwei Jahren sowie einen Mini Club und Junior Club. Im „Blue Planet” steht das gemeinsame Familienwellness-Erlebnis im Mittelpunkt.

Aktuelle Amonti & Lunaris Herbstangebote

Urlaubstage geschenkt 7=6 (25.08.–22.12.24)

Leistungen: 7 Tage buchen, 6 Tage bezahlen – Preis p. P.: ab 1.650 Euro

Urlaubstage geschenkt 4=3 (03.11.–20.12.24)

Leistungen: 4 Übernachtungen mit A & L Premium inclusive Pension, Wellness und Spa auf 6.000 m2, Fitness- und Entspannungsprogramme u. v. m. – Preis p. P.: ab 675 Euro