Knockout City kehrt zurück: Basteln am Hit-Produkt notwendig

Knockout City-Entwickler Velan Studios hat gesagt, dass er beabsichtigt, das Spiel wiederzubeleben, „wenn die Zeit reif dafür ist“.

Die Geschichte von Knockout City

Im Februar 2023 bestätigte Velan Studios, dass Knockout City ab dem 6. Juni 2023, etwas mehr als zwei Jahre nach dem ersten Start des Spiels, geschlossen werden würde. In einem langen Blogbeitrag auf der offiziellen Website sagte Spieldirektor Jeremy Russo, dass es “besonders schwierig” sei, ein Live-Service-Spiel zu erstellen und zu betreiben, das sich völlig von anderen Spielen unterscheidet. Russo erklärte weiter, dass es trotz der 12 Millionen Spieler:innen, die das Game in seiner zweijährigen Lebensdauer anzog, “mehrere Aspekte des Spiels gab, die einer großen Unterbrechung bedürften, um besser genug Spieler anzuziehen und zu halten, um nachhaltig zu sein”. Der Spieldirektor stellte auch fest, dass Velan Studios nicht hundertprozentig versprechen kann, dass der Titel jemals zurückkehren wird, aber neue und innovative Spiele aus dem Studio versprach.

Velan Studios hat seitdem zwei neue Titel angekündigt: Midnight Murder Club, ein Versteck-Multiplayer-Titel, der später in diesem Jahr veröffentlicht werden soll, und Bounce Arcade, einen VR-Titel, der Flipperklassiker mit neuen Gameplay-Mechaniken mischt, der später in diesem Jahr für die Meta Quest veröffentlicht werden soll. “Als Indie-Studio lieben wir unsere Fähigkeit, uns auf Ideen zu konzentrieren, die uns begeistern, und seien Sie versichert, dass wir KO City so sehr lieben wie Sie und es zurückbringen wollen, *nur noch nicht*”, so Velan Studios. Es ist über ein Jahr her, dass Knockout City geschlossen wurde, aber Velan Studios hat Anfang dieses Jahres eine “Private Server Edition” des Spiels auf dem PC veröffentlicht. Die spezielle Ergänzung nach einigen Updates ermöglichte es den Spieler:innen, das Game weiterhin auf privaten Servern mit ihren Freund:innen zu spielen und kostenlos auf Steam herunterzuladen.