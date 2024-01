Klipsch Austin: Portabler Outdoor-Speaker im Kleinstformat ab sofort verfügbar

Der Bluetooth-Speaker Klipsch Austin ist nicht nur klein, sondern auch ganz schön oho. Er ist ab sofort erhältlich und macht alles mit!

Mehr zum Klipsch Austin

Der Bluetooth-Lautsprecher Austin aus der neuen Music City-Serie bringt den echten Klipsch-Sound jetzt in ein tragbares Format und ein wasserdichtes Gehäuse. Das macht den kleinsten jemals gebauten Klipsch zum idealen Musikbegleiter für alle Freizeitaktivitäten wie Wandern, Radfahren, Camping oder ein Picknick. Denn mit Abmessungen von gerade einmal 10,5 x 10,5 x 4,4 Zentimetern ist er der kleinste Lautsprecher, der jemals den Schriftzug „Klipsch“ tragen durfte. Doch er trägt ihn zu Recht – sein 50 Millimeter durchmessender Breitband-Lautsprecher erzeugt zusammen mit dem 10 Watt RMS leistenden Verstärker jenen kraftvollen und dynamischen Sound, den man von diesem Hersteller erwartet. Zwei seitliche, rechteckige Passivradiatoren sorgen für einen tiefreichenden und satten Bass. Mit 12 Stunden Akkulaufzeit hält er zudem lange durch und lässt sich schnell wieder aufladen.

Mit Bluetooth 5.3 hält er eine sichere Verbindung in jeder Situation, auch bei größerer Entfernung zum Quellgerät. Dank des eingebauten Mikrofons lässt sich der Klipsch Austin auch zum Telefonieren nutzen. Viele Funktionen könnt ihr über die Klipsch Connect App steuern, die für iOS und Android kostenlos erhältlich ist. Mit dem in der App enthaltenen 3-Band-Equalizer kann der Speaker an die räumlichen Gegebenheiten oder den eigenen Geschmack angepasst werden. Der „Klipsch Broadcast Mode“ ermöglicht eine drahtlose Kopplung von bis zu 10 Einzelsystemen. Dank seiner Schutzklasse IP67 kann das Gerät in jeder Umgebung eingesetzt werden: Es widersteht Staub und Sand vollständig. Gegen Wasser ist der Lautsprecher nicht nur geschützt, sondern verträgt sogar ein Eintauchen bis zu einem Meter Tiefe und 30 Minuten Dauer. Ideal für ein Outdoor-Abenteuer!

Preise und Verfügbarkeit

Die gelochten Stahlgitter und die Gummierung rundherum machen ihn zu einem sehr robusten Outdoor-Speaker, der überall seinen Platz findet. Ein flexibler Gummiriemen erlaubt die Befestigung an Fahrradlenkern, Gürteln oder Geländern. Mit dem Gewicht von nur 397 Gramm bei den vorhin angesprochenen 4,4 Zentimetern Gehäusetiefe lässt er sich einfach in jeder Tasche oder jedem Rucksack verstauen. Der Klipsch Austin ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 99,- Euro und es gibt auch eine offizielle Website – wäre das portable Klangwunder etwas für euch?