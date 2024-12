Klingt fast wie eine Drohung: The Witcher 4 wird größer und besser als The Witcher 3

„Das nächste Spiel, das wir machen, wird definitiv nicht kleiner werden – und auch nicht schlechter.“ Gute Vorzeichen für The Witcher 4!

Über The Witcher 4

Entwickler CD Projekt Red hat über die Geschichte und das offizielle Erscheinungsdatum von The Witcher 4 geschwiegen, obwohl der Entwickler den Fans kürzlich versichert hat, dass The Witcher 4 sein bisher beeindruckendster Spielstart sein wird. “Das nächste Spiel, das wir machen, wird nicht kleiner sein, und es wird nicht schlechter sein”, sagte Charles Tremblay, Vizepräsident für Technologie von CD Projekt. “Es wird besser, moderner und größer sein als The Witcher 3, es wird besser sein als Cyberpunk, weil es für uns inakzeptabel ist, einen solchen Start hingelegt zu haben. Wir wollen das nicht erneut durchleben.“

Damals, im Jahr 2020, war Cyberpunk 2077 zwar ein gutes Spiel (zu unserem Test), aber weit nicht das, was versprochen wurde oder was es jetzt auch dank seines DLC geworden ist. The Witcher 3 ist ein etwa 50-stündiges Spiel und bietet eine offene Fantasy-Welt, die oft wie ein himmlisches Gemälde aussieht. Alles, was größer und besser ist, wird die Fanbase definitiv erfreuen! Wie erfolgreich CD Projekt die Messlatte höher legt, bleibt natürlich abzuwarten. Auf jeden Fall deutet die beeindruckende Überarbeitung von Cyberpunk 2077 durch den Entwickler bis dato sicherlich darauf hin, dass CD Projekt in den Jahren seit der Veröffentlichung von The Witcher 3 etwas dazugelernt hat. Das Team ist definitiv der Überzeugung, dass alles besser wird – was sagt ihr?