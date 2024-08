Kingston XS1000 Externe SSD nun auch in Rot erhältlich

Kingston Digital Europe hat die neue rote XS1000 Externe SSD angekündigt, eine kleine und unglaublich schlanke Lösung zur Datensicherung. Die XS1000 in Rot ergänzt die ursprünglich komplett schwarze XS1000 und die silberne XS2000 und erweitert damit Kingstons Produktpalette an externen SSDs. Beide externen Laufwerke sind extrem kompakt und wiegen weniger als 29 Gramm, damit sie auch in die Hosentasche passen.

Kingstons XS1000 bietet Lesegeschwindigkeiten von max. 1.050MB/s und große Kapazitäten von max. 2 TB und damit reichlich Platz für die Speicherung unzähliger Fotos, Videos, Games und Dateien. Das Laufwerk wird mit einem USB-C-zu-USB-A-Kabel und einem zusätzlichen USB-A-zu-USB-C-Adapter für maximale Kompatibilität mit neueren und älteren Geräten geliefert. Die XS1000 ist klein wie ein Schlüsselanhänger und ist ein zuverlässiger Begleiter für einfache Datei-Backups und garantiert den ständigen Zugriff auf Ihre wichtigen Dokumente, wertvollen Erinnerungen und Mediendateien. Anfang des Jahres wurde Kingstons XS1000 Externe SSD mit dem 2024 Red Dot Award: Produktdesign ausgezeichnet. Der 1955 ins Leben gerufene Red Dot Design Award ist einer der größten und renommiertesten Designwettbewerbe der Welt, für den jährlich mehr als 20.000 Artikel aus rund 60 Ländern eingereicht werden.

„Aufbauend auf dem Erfolg der komplett schwarzen XS1000 haben wir eine neue Farbvariante für unsere Kunden eingeführt, die sich von der Masse abheben und sich durch Farbe ausdrücken wollen”, sagte Liny Cheliyan, Business Manager – Prosumer Flash und SSD. „Mit der XS1000 in Rot verfügen sie jetzt über noch mehr Optionen für externe Speicher mit einem preisgekrönten Design.”

Merkmale und Spezifikationen XS1000 Externe SSD:

Mit einem Gewicht von knapp 29 g passt diese schlanke SSD in Ihre Handfläche, damit Sie Ihre Dateien problemlos unterwegs mitnehmen können. Zuverlässige Dateisicherung: Nehmen Sie alles mit. Übertragen und speichern Sie Dokumente, große Fotos, Videos und Games ohne Unterbrechung.

Erweitern Sie Ihre digitale Bibliothek mit hohen Kapazitäten von max. 2 TB, um die schönsten Momente des Lebens festzuhalten. Unterstützt USB 3.2 Gen 2: Erzielen Sie Lesegeschwindigkeiten von max. 1.050 MB/s1 mit Abwärtskompatibilität zu USB 3.2 Gen 1, um eine nahtlose Verbindung mit älteren Geräten zu gewährleisten.

USB 3.2 Gen 2 Geschwindigkeit¹: Bis zu 1.050 MB/s Lesen, 1.000 MB/s Schreiben

3D Speicherkapazitäten: 1 TB, 2 TB

69,54 x 32,58 x 13,5 mm Gewicht: 28,7 g

Metall + Kunststoff Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C

-20 °C~ 85 °C Garantie und Support: 5 Jahre Garantie und kostenloser technischer Support

5 Jahre Garantie und kostenloser technischer Support Kompatibel mit: Windows 11, 10, macOS (ab V.10.14.x), Linux (ab V. 4.4.x), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (ab V.13)

Die XS1000 ist mit Kapazitäten von 1 TB und 2 TB erhältlich und wird durch eine eingeschränkte fünfjährige Garantie mit kostenlosem technischen Support unterstützt.