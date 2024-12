Kingdom Come: Deliverance 2: Story-Trailer und Konsolen-Details hier ansehen

Seht euch den neuesten Kingdom Come: Deliverance 2-Trailer an, um mehr über die Geschichte von Henry von Skalitz zu erfahren und in die mittelalterliche Welt dieser kommenden RPG-Fortsetzung einzutauchen.

Über das Spiel

Kingdom Come: Deliverance 2 folgt Henry, einem jungen Mann, der Gerechtigkeit für seine ermordeten Eltern sucht, auf einer epischen Reise, auf der seine Moral und Integrität auf die Probe gestellt werden. Mit Blutfehden und politischen Verschwörungen, die sich entwirren, werden Henrys Entscheidungen letztendlich sein Schicksal bestimmen. Warhorse Studios hat zudem die Details bezüglich der Konsolenversionen enthüllt. Die Spezifikationen betrachten die Zielleistung des Spiels und jede Upscaling, die auf der Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro verfügbar ist. Seht euch unten die vollständigen Details für das Spiel an. Es ist erwähnenswert, dass jedes Ziel, das “mit VRR unlimitiert“ ist, ein HDMI 2.1-Kabel und ein kompatibles Display benötigt. Zunächst einmal das Video für euch: