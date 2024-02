Kindom Come: Deliverance: Switch-Version erscheint am 15.3.2024

In Nintendos erstem Direct des Jahres 2024 wurde enthüllt, dass das gefeierte historische Action-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance am 15. März für Nintendo Switch erscheinen wird.

Was erwartet euch im Spiel?

Die Spieler:innen schlüpfen in die Rolle von Heinrich, dem Sohn eines Schmieds. Er wird in einen tobenden Bürgerkrieg hineingezogen und muss hilflos mit ansehen, wie Eindringlinge sein Dorf stürmen und seine Freund:innen und Familie abschlachten. Nachdem er dem brutalen Angriff nur knapp entkommen ist, macht er sich auf den Weg, um seine Eltern zu rächen und die Invasoren zurückzuschlagen.

Das von Saber Interactive in Zusammenarbeit mit Warhorse Studios entwickelte Spiel bringt die gesamte epische Saga auf den 15 cm großen Bildschirm der Nintendo Switch.

Die Royal Edition, die im Jahr 2024 sowohl im physischen Handel als auch im Nintendo eShop erhältlich sein wird, bietet das komplette Spiel sowie alle DLCs – Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards und A Woman’s Lot.