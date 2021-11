Kenwood SoupEasy+ Erfahrungsbericht: Suppen, Smoothies und noch mehr

Da ich mich ungern vom ersten Eindruck täuschen lassen möchte, habe ich den Kenwood SoupEasy+ in meine Koch- bzw. Küchenroutinen nun für ein paar Wochen eingebaut. Anstatt den Wow-Effekt vom Beginn sukzessive abzubauen, ging es bei mir in die andere Richtung. Mit der gewonnenen Vertrautheit mit dem Gerät habe ich mich immer mehr verschiedene Sachen getraut zu versuchen. Und so wurde der SoupEasy+ nicht nur zu einem weiteren Gerät in der Küche, sondern mein Sous Chef. Während die Zubereitung einer Suppe ausgelagert ist, kann ich mich um das Kochen eines Steaks samt Beilagen kümmern und dann alles zugleich servieren (praktisch ist hier die Warmhaltefunktion des Geräts für 4o Minuten).

Doch das ist nur die halbe Miete. Für mich sind bei allen technischen Geräten die Punkte Inbetriebnahme/Bedienung und Wartung wichtige Kriterien und in beiden Kategorien überzeugt der Kenwood-Küchenhelfer. Praktisch und noch unerwähnt sind die Antirutsch-Füße des Geräts, sodass selbst in stressigen Situation in der Küche keine “Unfälle” passieren. Einzige Mankos sind für mich das laute Mixgeräusch, das ebenfalls beim Reinigen zu hören ist – fairerweise muss man aber sagen, dass das bei einem konventionellen Mixer wohl auch nicht viel leiser wäre – sowie der Standby-Modus. Man kann das Gerät nicht ganz ausschalten, sondern nur ausstecken, wenn man wirklich keinen Strom vergeuden will.

Ich habe mir wenig erwartet und wurde nicht nur überrascht, sondern bin hellauf begeistert. Das Kochen von mehreren Gerichten für mehrere Leute kann so einfach sein, wenn man die richtigen Geräte in der Küche hat. Der Kenwood SoupEasy+ ist genau so ein Helfer, der diese Bezeichnung auch wirklich verdient. Großartig.