Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball Test: Geschundene Hände atmen auf

Neben dem fürs Jahr 2025 fast schon selbstverständlichen Nachhaltigkeitsversprechen (bis zu 51 % recyceltes Material wird verwendet) wird auch noch etwas Anderes erwähnt. Denn anstatt Batterien zu verwenden, bietet der Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball einen wiederaufladbaren Akku. Je nach Nutzungsverhalten kann dieser Akku dann bis zu vier Monate lang durchgehend verwendet werden. Euch ist weiters freigestellt, wie ihr den Trackball mit eurem Gerät verbinden wollt. So könnt ihr das über Bluetooth Low Energy oder den mitgelieferten USB-Empfänger tun. Eine integrierte Trackball-Auswurftaste lässt euch den Trackball bei Bedarf mühelos zur Reinigung entfernen, und vier umschaltbare Cursor-Geschwindigkeiten (400, 800, 1200 und 1600 DPI) bietet das Gerät von sich aus an. Zu guter Letzt wird neben der Plug&Play-Installation (danke, Bluetooth-Standard!) auch die KensingtonWorks-Software erwähnt. Zuerst einmal wird das gute Stück ausgepackt!

Ein Trackball ist schon was Feines, vor allem, wenn ihr nur wenig Platz zur Verfügung oder auch Handgelenksprobleme habt. Zu diesem Zwecke – die offizielle Website zeigt es – bietet Kensington seinen Pro Fit Ergo TB550 Trackball an. Der Hersteller verspricht dank geschwungenem Design richtig viel Komfort – frei nach Captain America: Das könnte ich den ganzen Tag machen . Wegen der einzigartigen 45°-Neigung sollen euer Handgelenk und euer Unterarm besser ausgerichtet und wohl weniger belastet werden. Das klingt klasse für meine Bürotätigkeit – und das 4D-Scrollrad ermöglicht euch vertikales, aber auch horizontales Scrollen. Wie andere Lösungen auch passt das Gerät perfekt zu den meisten Handgrößen. Beim allerersten Berühren – ich habe durchschnittliche bis kleine Hände – dachte ich, dieses Produkt darf gerne eine Spur kleiner sein. Habt ihr euch erst einmal daran gewöhnt, liegt eure Hand aber sehr angenehm auf dem Zubehör.

Der Trackball ist links von den Bedienteilen eingelassen, und neben den beiden Maustasten samt Mausrad befinden sich auch zwei zusätzliche Tasten an der linken Kante dieser Maustasten. Sie werden später noch wichtig, da sie dann programmierbar sind. Zwischen den beiden Maustasten ist noch ein runder Knopf angebracht, dieser steuert die Art der Verbindung: Lieber via USB-Dongle, oder doch über Bluetooth verbinden? An der Unterseite befindet sich ein Ein/Aus-Regler, ein Knopf für die DPI-Steuerung sowie der USB-Dongle. Etwas größer als die handelsübliche Maus ist der Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball, das muss man ihm lassen. Aber die große Wendung folgt sogleich: Dem Trackball ist es nämlich eigen, dass ihr nicht das Gerät als Ganzes bewegt (welch Überraschung), sondern den Trackball zum Navigieren verwendet. Deshalb ist die Größe sehr angenehm, da eure Hand dann gemütlich darauf rastet.

Nur euer Daumen sowie die beiden Finger zum Klicken erledigen die ganze Arbeit, Handgelenk und Ellbogen bleiben da ganz entspannt. Für ein ergonomisches Produkt selbstverständlich, aber es sei dennoch erwähnt: Die Verarbeitungsqualität ist top. Alles wirkt wie aus einem Guss, die Textur ist sehr angenehm und ganz minimal rutschfest gehalten, und der glatte Trackball sitzt gut in seiner Fassung. Sein leichtes Glitzern sorgt dafür, dass man sich an diesem Gerät nicht satt sieht, als würdet ihr eine kleine Kugel voller Sterne herumbugsieren. Stand- und rutschfest präsentiert sich der Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball aufgrund seiner beiden großen, C-förmigen Standflächen. Äußerst stabil bleibt er dort, wo ihr ihn haben wollt, während ihr eure Hand darauf legt oder auch schon mal etwas schneller draufwuchtet. Also verbinden wir dieses Zubehörteil mal mit unseren Computern und schauen, wie es sich da schlägt!

In der Praxis: Ergonomie ist Trumpf

Das Verbinden dieses Peripherie-Produkts ist dank Bluetooth-Standard absolut kein Problem. Denn entweder hat euer Gerät, das ihr steuern wollt, selbst Bluetooth, oder es gibt einen USB-A-Empfänger-Dongle. Dieser ist im Lieferumfang enthalten und garantiert eine stabile Verbindung. Doch in Wahrheit benötigt ihr diesen ausschließlich in den allerseltensten Fällen, denn so gut wie jedes halbwegs aktuelle Produkt verfügt über irgendeine Bluetooth-Funktionalität. Nun haben wir den Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball natürlich mit allen möglichen Endgeräten ausprobiert, vom Windows-Notebook über einen Mac mini bis hin zu einem iPad Pro. Wenig überraschend war der Koppelprozess dabei eine Sache von bloß ein paar Sekunden. Dass der Trackball dann auch ohne jede weitere Software seine Dienste tut, ist da natürlich sehr löblich!

In unserem Praxistest haben wir uns dann natürlich mit der Alltagstauglichkeit auseinandergesetzt. Auch, wenn sie eingangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, so hat es mir die eingangs angesprochene 45°-Neigung angetan. Nach wenigen Tagen griff ich schon genau in diesem Winkel auf den Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball, und reguläre Mäuse sind dann von der Haptik her irgendwie gefühlt komisch im Direktvergleich. Da sich der Trackball by design am Tisch nicht bewegt, ist der Einsatz dieses Produkts oberflächenunabhängig. Weiters ist es gut, dass die gebotene Ergonomie auch großraumbürotauglich ist: Die Bewegungen beim Trackball sind nahezu unhörbar, und ein Kratzen am Tisch oder auf dem (nun obsoleten) Mauspad gibt es einfach nicht mehr.

Zur KensingtonWorks-App

Ihr könnt euch auf dieser Website die App von Kensington herunterladen, um das volle Potenzial eurer Peripherie zu entfalten. So verspricht die KensingtonWorks-App, dass ihr alle eure unterstützten Geräte anpassen könnt. Wählt aus, was die Tasten für euch tun sollen: Weist verschiedene Möglichkeiten für eure meistgenutzten Anwendungen (gern auch im Einzelfall) zu, weist eine Vielzahl von Optionen wie bei Videokonferenzen, Webbrowser oder simples Copy/Paste zu, passt das Zeige- und Bildlaufverhalten an, behaltet die Batterieladung im Auge und vieles mehr. Das Installationsprogramm unter macOS (Version 3.1.18 im Jänner 2025) ist übrigens 288 MB groß und die App selbst genehmigt sich stolze 565 MB – das ist eine Hausnummer für eine Begleit-App eines Trackballs. Klar, es sind viele Bilder dabei, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass hier einiges an Einsparungspotenzial herrscht.

Dafür ist alles einfach, denn sehr anwenderfreundlich werdet ihr Bildschirm für Bildschirm durch den Prozess geleitet. Rasch könnt ihr Tastenbelegungen anpassen, die Zeigergeschwindigkeit verändern und den aktuellen Batteriestatus checken – so weit, so gut. Für Profis gibt es die Option, die Tasten für all eure Lieblingsanwendungen einzeln einzustellen, um noch effizienter zu sein. Gleichzeitig könnt ihr auch KI-Aktionen zuweisen, etwa um ChatGPT oder Microsofts Copilot zu öffnen. Andere Aktionen wie etwa Anwendungswechsel, Ausschneiden, Kopieren und Einfügen, Emojis und vieles mehr lassen sich allesamt einstellen. Beschleunigung, Scrollausrichtung, Trägheit und mehr lassen sich so wie in den Betriebssystem-Einstellungen auch in der KensingtonWorks-App feintunen.

Das ist aufgefallen

Wenn ihr wollt, könnt ihr euch natürlich bei einem Cloud-Dienst (Google Drive oder OneDrive) eurer Wahl anmelden, um die Einstellungen eurer Geräte als .json-Datei zu sichern. Aber auch ohne Internet funktioniert alles top – ihr könnt die Sicherung auch lokal erstellen. Klar ist, dass diese optionale KensingtonWorks-App euch die Möglichkeiten zur Anpassung bietet. Es ist gut, diese zu haben, aber tatsächlich notwendig ist die App auf keinen Fall. Fans von Anpassung und einer Akkuanzeige sollten sie sich nicht entgehen lassen, aber als reines Trackball-Gerät überzeugt der Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball auch ganz ohne Softwareunterstützung! Das geht dann sogar so weit, dass ihr nach den gewünschten Anpassungen die Software wieder vom Gerät löschen könnt. Alle Anpassungen bleiben erhalten, und so lässt sich dann ein wenig Speicherplatz auf eurem Computer sparen.

Bezüglich Wartung gibt es bei diesem Produkt nur wenig zu sagen. Die Hülle des Peripheriegeräts lässt sich gut reinigen, und die Textur respektive das Material verzeihen auch etwas festeres Rubbeln. Insgesamt kann man dem Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball das Prädikat „pflegeleicht“ ausstellen, und dann gibt es noch eine Besonderheit: Falls ihr den Trackball mal mit Chipsfingern oder ähnlichen, dem Alltag geschuldeten Verunreinigungen anfassen solltet, könnt ihr ihn natürlich ganz einfach aus seiner Hülle entnehmen. Zu diesem Zwecke gibt es an der Unterseite einen Extra-Knopf, den ihr betätigt, und schon ploppt der Trackball heraus. Das funktioniert einwandfrei und so habt ihr lange Spaß am Gerät! Und aufgeladen wird das Produkt via USB-C-Buchse mit etwa 1 Watt, und dank einer wohlgeformten Höhle rund um den Connector geht das mit fast allen Kabeln.

Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball: Die Technik

Der Pro Fit Ergo TB550 Trackball von Kensington ist ein ergonomisches Eingabegerät, das speziell für den ganztägigen Einsatz konzipiert wurde. Das Design des Trackballs ist geschwungen und bietet eine 45°-Neigung, die eine optimale Ausrichtung von Handgelenk und Unterarm fördert. Diese ergonomische Gestaltung soll dazu beitragen, Verspannungen und Beschwerden bei längerer Nutzung zu reduzieren. Ein herausragendes Merkmal des Geräts ist das 4D-Scrollrad, das sowohl vertikales als auch horizontales Scrollen ermöglicht. Dies verbessert die Benutzererfahrung erheblich, da es eine präzisere Navigation durch Dokumente und Webseiten erlaubt.

Zusätzlich verfügt der Trackball über fünf programmierbare Tasten, die eine individuelle Anpassung der Funktionen ermöglichen. Ihr könnt diese Tasten nach euren Bedürfnissen mit Hilfe der KensingtonWorks-App belegen, was die Effizienz bei der Arbeit steigert. Die optische Abtasttechnologie sorgt für eine präzise Steuerung des Zeigers und sein Aufbau ermöglicht eine reibungslose Bedienung auf verschiedenen Oberflächen. Insgesamt kombiniert der Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball sein ergonomisches Design mit vielseitigen Funktionen, etwa der Kompatibilität mit allen Bluetooth-fähigen Produkten. Die Abmessungen des Produkts betragen 138 x 93 x 50 mm bei einem Eigengewicht von 142,4 Gramm.