Kein F1 Manager 2025 mehr für uns – zu schwache Verkäufe sind schuld

Ein Finanzdokument von Frontier Developments hat gezeigt, dass F1 Manager 2025 abgesagt wurde. Was ist da los?

Bye, F1 Manager 2025

Eine allgemeine Aussage aus dem Geschäftsjahresbericht 2024 des Unternehmens wurde bestätigt, dass sie sich auf das Konservenspiel bezieht, wobei Verhandlungen zur vorzeitigen Beendigung der Formel-1-Lizenzvereinbarung stattfinden. “Nach dem 31. Mai 2024 und vor der Unterzeichnung der Konten am 10. September 2024 führten kommerzielle Gespräche mit einem IP-Partner zur freiwilligen Kündigung eines Vertrags für ein zukünftiges Spiel, bevor die vollständige Entwicklung begann”, heißt es in der Erklärung. Ein weiterer Kommentar der Finanzdienstleistungsgruppe Zeus Capital bestätigte den Untergang der F1 Manager-Serie.

“Das Unternehmen hat bestätigt, dass [dies] sich auf F1 Manager 2025 bezieht, der im GJ26 veröffentlicht worden wäre. Infolgedessen enthalten unsere Prognosen diesen Titel nicht mehr, was das Unternehmen mehr auf den Erfolg von Jurassic World Evolution 3 verlässt, das in diesem Jahr veröffentlicht werden soll”. Es ist ein bitterer Schlag für Frontier, aber die Verkäufe der F1 Manager-Serie liegen seit ihrer Gründung im Jahr 2022 regelmäßig unter den Erwartungen. Die Strategie, die Verluste des Publishers zu reduzieren, scheint angesichts der enttäuschenden Leistung eines anderen seiner Flaggschiff-IPs in Form von Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ganz vernünftig zu sein.