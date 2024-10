Keep Driving: Roadtrip-Management-Rollenspiel mit eurem ersten Auto

Keep Driving ist ein neues Indie-Spiel, das ein entspanntes Roadtrip-RPG in den frühen 2000er-Jahren sein will. Klingt interessant!

Laut der Steam-Seite des Spiels wird Keep Driving eine prozedural generierte Welt zum Erkunden, einen Fokus auf analoge Geräte, rundenbasierte “Kämpfe” zur Lösung von Straßensituationen und mehrere Enden bieten, die nach einer ein- bis vierstündigen Fahrt erreicht werden können. Worum geht’s? Es sind die frühen 2000er Jahre, und ihr habt gerade euer erstes Auto gekauft. Ein langer, langsamer Sommer liegt bevor. Wenn ihr von einem Festival auf der anderen Seite des Landes hört (ja, wir sind in den USA), startet ihr euren Motor, plant einen Kurs auf eurer Karte und macht euch auf den Weg. Wie, wenn ihr überhaupt dorthin kommt, liegt ganz bei euch.

Keep Driving ist ein Management-Rollenspiel, in dem es darum geht, sich langsam durch eine prozedural generierte offene Pixelkunstwelt zu bewegen. So könnt ihr Anhalter mit ihren eigenen Persönlichkeiten und Geschichten mitnehmen; rüstet euer Auto auf, passt es an und repariert es im Bedarfsfall. Löst Herausforderungen auf der Straße mit einem einzigartigen rundenbasierten “Kampf”-System, indem ihr eure eigenen Fähigkeiten und alles, was im Handschuhfach herumliegt, verwendet, um weiterzukommen. Hier ist der Trailer, der cool aussieht, einen tollen Song enthält und den wunderschönen Pixel-Art-Stil des Spiels zeigt. Was haltet ihr davon?